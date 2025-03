Grande successo per la prima edizione di Castello di Carta

SOMMA VESUVIANA – Si è conclusa con un successo straordinario la prima edizione di Castello di Carta, Fiera del Libro e dell’Editoria, che si è svolta presso il suggestivo Castello D’Alagno a Somma Vesuviana sabato 22 e domenica 23 marzo. L’evento, ideato da Cultura a Colori e Cartolibromania nell’ambito della rassegna letteraria Una Somma di Libri, ha registrato un’affluenza di oltre 2.000 persone, confermando l’importanza della lettura e della cultura nel territorio. A partecipare all’organizzazione anche La scala dei sogni e la giornalista Federica Flocco.

Ricordiamo che, Castello di Carta si svolge sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura, il sostegno dell’Arci di Somma Vesuviana e gode del patrocinio della Regione Campania, del Comune di Somma Vesuviana, dell’Associazione Campana Editori, nonché del patrocinio di Rai Campania e dell’autorizzazione delle media partnership di Rai Radio Live Napoli e Rai Radio Kids.



Uno dei punti di forza del Festival è stata l’area Kids, Missione Luna ed altre storie, che ha riscosso grande entusiasmo tra i più piccoli grazie a un ricco programma di eventi. Tra questi, le letture dedicate ai bambini di Nati per Leggere, il teatro Kamishibai, laboratori dedicati alla scrittura e alla lettura per l’infanzia e la presentazione di vari libri tra cui L’Isola che c’è di Filomena Carrella (ed. Il Papavero).



La giornata di sabato, partita con l’inaugurazione del Festival dal taglio del nastro alla presenza di tutte le istituzioni locali, tra cui il Sindaco Salvatore Di Sarno, il Vicesindaco Mauro Polliere e l’Assessore alla Cultura Rosalinda Perna, è poi proseguida con la recita di Rosa Miele nei panni di Lucrezia D’Alagno, con un monologo a cura della regista Maria Acanfora della compagnia teatrale Summa Villa. La mattinata è proseguita con il M° Rosanna Cimmino impegnata in un concerto di violino e la benedizione del parroco Don Nicola De Sena. moderatore dell’Unità Pastorale San Pietro, San Michele e San Giorgio in Somma Vesuviana.

Foto di Pino De Pascale

La giornata di sabato 22 marzo è stata poi scandita da 24 diversi eventi tra cui presentazioni di grande rilievo, fin dal mattino. Sin alle ore 10, tutte le sale erano attive e solo per citarne alcuni: nella Sala Lucrezia si è svolta la presentazione di un libro a cura di Edizioni Joker, nella Sala Belvedere Amedeo Colella ha intrattenuto il pubblico con la sua presentazione, mentre nella Sala Merini si è tenuta la presentazione di Alma Magazine; a seguire, alle ore 11, si sono susseguite presentazioni di alto livello, tra cui quella de I bambini del maestrale di Antonello Ossorio, con la moderazione di Federica Flocco; alle 12, la Sala Belvedere ha ospitato la presentazione di I giorni del cobra di Daniela Merola, un evento a cura di LFA Publisher; nel pomeriggio, spazio alla cultura e all’approfondimento con la presentazione del giornale nazionale Cultura a Colori: a seguire, sempre nella Sala Belvedere, si è tenuta la presentazione de Lo stronzo geniale. Guida semiseria a Nino Sarratore di Raffaella Ferré e, successivamente, Pucundria di Maria Rosaria Selo; la giornata si è conclusa in musica con un DJ set a cura di Cultura a Colori con Damasco DJ.



La domenica ha visto ulteriori 24 eventi con una ripartenza all’insegna del grande pubblico e ospiti di spessore. Tra gli appuntamenti più attesi, l’arrivo da Torino di Aldo Simeone per presentare L’isola dei Femminielli (Fazi editore), con la moderazione di Sonia Sodano e l’intervento di Pride Vesuvio Nel pomeriggio, il pubblico ha potuto assistere al Tributo a Michela Murgia ed altre donne, nella sala campana di vestro, con il monologo della giornalista Sonia Sodano. Tra le presentazioni in programma, anche Chi ha ucciso Euridice. Il mito di Orfeo di Vincenzo Tagliaferri, a cura di LFA Edizioni, e l’incontro con l’associazione I Colori della poesia, che ha presentato L’Inferno illustrato e i 7 Peccati Capitali con l’autore francese Jean-Louis Casazza. Grande partecipazione anche per il laboratorio di poesia a cura di La penna di Calliope, che ha coinvolto un pubblico appassionato e curioso.A chiudere questa straordinaria edizione di Castello di Carta, la presentazione di Il Principe Poeta. Tutte le poesie liriche di Totò con Elena Anticoli de Curtis.



Con questa prima edizione, Castello di Carta si afferma come un appuntamento imperdibile per la cultura e la lettura, un festival capace di coinvolgere e appassionare lettori di ogni età. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con l’obiettivo di continuare a crescere e portare sempre più libri, storie ed emozioni a Somma Vesuviana.