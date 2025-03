Anche quest’anno, il Lunedì dell’Angelo si celebra con una tradizione speciale: un’immersione nella natura del Vesuvio.

Lunedì 21 aprile, torna l’eco-escursione di Pasquetta 2025 sul Vesuvio, un’esperienza che unisce la passione per il trekking all’amore per la sostenibilità.

Questa suggestiva passeggiata, che si snoda lungo uno dei sentieri più affascinanti e ricchi di verde del Parco Nazionale del Vesuvio, è organizzata con cura dall’associazione di promozione sociale Vesuvio Natura da Esplorare (www.vesuvionatura.it) e dall’associazione culturale Econote (www.econote.it).

Pasquetta 2025 si trasforma in un’occasione unica per vivere la bellezza della Riserva Forestale Alto Tirone, un’eco-escursione pensata per chi desidera trascorrere una giornata immerso nella natura, nel rispetto più profondo dell’ambiente e del territorio.

Ad accompagnare i partecipanti in questa avventura, esperte guide naturalistiche ed escursionistiche. Il percorso, selezionato per la sua accessibilità, è ideale per tutti, dai più grandi ai più piccoli (a partire dagli 8 anni).

I posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria. Per partecipare, inviare una mail a info@econote.it, indicando nome, numero di partecipanti e numero di cellulare. Dopo la conferma della prenotazione, verranno fornite tutte le informazioni dettagliate sul punto di partenza e sull’equipaggiamento consigliato.

Dettagli delle Partenze:

Mattino: Ore 10:00 (rientro previsto per le 13:00)

Pomeriggio: Ore 15:00 (rientro previsto per le 17:30)



Costi di Partecipazione:

Adulti: 20 euro

Bambini e ragazzi (fino ai 16 anni): 10 euro



Informazioni sul Sentiero:

Riserva Forestale Alto Tirone – Sentiero 4

Difficoltà: Adatto a tutti (consigliato a partire dagli 8 anni)

Questo splendido sentiero, facilmente percorribile, si snoda all’interno della Riserva Forestale, attraversando il celebre Piano delle Ginestre. È uno dei percorsi più protetti del Parco, e offre scenari sempre nuovi grazie alla sua straordinaria biodiversità.

Il sentiero, fiancheggiato da caratteristici muretti a secco, permette di esplorare uno dei tratti più belli e panoramici del Parco, alternando zone boschive ombreggiate a tratti aperti con viste mozzafiato, dominati dall’imponente Gran Cono del Vesuvio. Lungo il percorso, si possono ammirare affascinanti formazioni vulcaniche, come tunnel lavici e lave a corda, e si attraversano ben 3 colate laviche risalenti all’eruzione del 1944, colonizzate da specie pioniere, tra cui il famoso lichene del Vesuvio: lo Stereocaulon vesuvianum.

Il percorso, sorvegliato e chiuso al pubblico, si addentra nel cuore della Riserva, riconosciuta come patrimonio dell’Unesco. È quindi il sentiero ideale per comprendere l’importanza delle aree naturali protette e la necessità della loro tutela, e per conoscere i progetti del Parco Nazionale del Vesuvio. Il punto di arrivo è una meravigliosa terrazza panoramica che si affaccia sul Golfo di Napoli, offrendo una vista quasi tangibile dell’Isola di Capri.

Servizi Inclusi:

Parcheggio gratuito

Sede operativa dell’APS Vesuvio Natura da Esplorare con bagno

Shop e piccolo museo mineralogico

Area food nelle vicinanze del punto di partenza



Dati Tecnici del Percorso:

Lunghezza totale: 5 km (andata e ritorno)

Dislivello: 100 metri

Quota massima: 625 metri sul livello del mare

Tempo di percorrenza: 3 ore (andata e ritorno)

Difficoltà: Semplice



Attività Consigliate:

Passeggiare, scattare fotografie, fare domande alle guide esperte, rilassarsi, esplorare la natura, osservare la flora e la fauna.

Comportamenti da Evitare:

Accendere fuochi o braci, abbandonare rifiuti, disturbare la quiete con urla o mezzi rumorosi, danneggiare o raccogliere specie di flora e fauna, bivaccare, allontanarsi dalla guida o intraprendere il ritorno in autonomia.

Le Associazioni Organizzatrici:

Vesuvio Natura da Esplorare: Un’associazione di promozione sociale nata nel 2013, dedicata al servizio di accompagnamento guidato sui sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio, disponibile tutto l’anno. Composta da esperti naturalisti, biologi, geologi, comunicatori, guide del Parco, laureati e tecnici specializzati, l’associazione si impegna a promuovere la conoscenza, l’amore e il rispetto per la natura attraverso attività multidisciplinari uniche e altamente formative.

Econote: Associazione culturale e magazine green che da 16 anni racconta storie di un mondo più verde. Per saperne di più: https://www.econote.it/chisiamo/