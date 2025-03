Rescue Wild Birds – Un’opera incentrata sull’importanza dell’ecosistema

Albatri che vogliono tornare al mare, giovani tortore che incontrano bambini tenaci, aquile giganti con le ali spezzate e gufi che diventano ambasciatori di buona volontà… Talvolta anche gli animali selvatici necessitano di aiuto e i volontari della Wild Bird Society si impegnano con tutte le forze per offrire loro nuove speranze di vita e preservare la natura che li accoglie. Regalando a noi lettori storie intense e preziosi insegnamenti.

Le storie raccontate in “Rescue Wild Birds” sono tutte rigorosamente vere. Per questo, alla fine di ogni capitolo, si trova un’intervista con i protagonisti, volontari della Wild Bird Society di Taipei, che raccontano le loro esperienze e spiegano in cosa consiste il loro lavoro. Uno sguardo sincero e appassionato che ci permette di scoprire mondi nuovi e di osservare senza filtri la natura, anche nei suoi aspetti meno idilliaci.

