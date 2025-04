Venerdì 11 aprile al CAM Museum_Ciriaco Campus “Artigiani ’96″a cura di Franco Riccardo_Presentazione della donazione di Lorenzo Riccardo

CAM_Contemporary Art Museum

Venerdì 11 aprile dalle ore 18.00 alle 20.00

Presentazione della donazione di Lorenzo Riccardo dell’installazione fotografica

ARTIGIANI ‘96

di

Ciriaco Campus

a cura di Franco Riccardo

La donazione dell’installazione fotografica di Ciriaco Campus si aggiunge alle oltre 2000 opere della collezione permanente del CAM.

Da Venerdì 11 Aprile dalle ore 18.00, presso la CAM Factory, sarà presentata l’opera ARTIGIANI ’96 di Ciriaco Campus, installazione fotografica donata da Lorenzo Riccardo, che arricchisce la collezione permanente del CAM_Contemporary Art Museum.

L’evento a cura di Franco Riccardo porta al museo di Casoria 10 fotografie a grandezza naturale di uomini ritratti dal vivo, in una postura che sembra quasi fissarli durante una pausa dal lavoro, dal mestiere fortemente caratterizzato dagli abiti consunti e segnati mentre lo sguardo fisso sull’osservatore è alla ricerca di un dialogo continuo. Immersi in uno sfondo nero, in un non-luogo che sembra decontestualizzarne la realtà, gli artigiani sembrano assumere una valenza scultorea quasi modelli di un’umanità analogica che vive e pulsa lontana dal digitale e che porta con sé la tridimensionalità del respiro e del sudore. Avulsi dalla ridefinizione del soggetto individuale, i protagonisti cancellano la separazione tra fittizio e reale in un gioco di ambiguità che obbliga all’accettazione totale. Permane comunque un allure retrò, forse una nostalgia di un mondo dotato di stratificazioni sociali e di strumenti visivi che sottolineano il mutare del tempo e dello spazio.

Antonio Manfredi, direttore del CAM:

“La mostra con l’installazione fotografica di Ciriaco Campus dal titolo “Artigiani ’96” a cura di Franco Riccardo, donata al Museo CAM da Lorenzo Riccardo, segna l’inizio di un nuovo percorso espositivo, volto alla realizzazione di prestigiosi progetti e mostre nazionali e internazionali. Questa iniziativa nasce grazie al sostegno di importanti collezionisti e imprenditori, con l’obiettivo di promuovere il dialogo tra arte, cultura e innovazione. Sarà un’occasione unica per immergersi nell’universo artistico del Museo CAM e per condividere insieme un momento di confronto e crescita culturale.”

Ciriaco Campus

Ciriaco Campus nasce a Bitti (Nuoro). Vive e lavora a Roma.

Ha insegnato scultura nelle Accademie di Belle Arti di L’Aquila, Milano, Sassari, Napoli, Roma.

La ricerca di Ciriaco Campus si concentra sulla rappresentazione dei temi sociali nei media, sul mondo del consumo e il suo immaginario, sulla dimensione conflittuale del presente, con un punto di vista politico ma non ideologico. Il suo lavoro percorre strade poco battute, che si incrociano continuamente con l’obiettivo comune di comprendere la realtà nel suo continuo modificarsi.

Tra le mostre più significative realizzate in spazi pubblici dal 2000: Roma – Galleria Comunale, Castel Sant’Angelo, Palazzo Venezia, Auditorium Parco della Musica e Galleria Nazionale di Arte Moderna. Palazzo Reale di Napoli, LIV Biennale di Venezia.

A partire dalle ore 21,30, si apriranno le porte dell’EXIT (Club all’interno del museo) per i soliti appuntamenti del Venerdi per l’evento “MAKE ME FUNKY” con Dj set, proiezioni, live performance e laboratori.

Ospite della serata “The Pariament“, un trio disco-funk (Andres Balbucea – Voce e tastiere, Sergio Dileo – Basso, Andrea De Fazio – Batteria) che sta conquistando Napoli con il suo mix esplosivo di groove ed euforia. Composto da talentuosi membri della scena musicale partenopea, che negli ultimi anni hanno portato la loro musica in tutto il mondo (con band come Nu Genea, Funkin’ Machine e Parbleu). Special guest dell’evento Umberto Muselli.