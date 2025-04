“Cattivi custodi. Storia e affari di un ambizioso club di benefattori bianchi in Africa” di Olivier Van Beemen è da poco uscito per Add Editore, nella traduzione di Olga Amagliani e Chiara Nardo. Un libro che scava in profondità nel complesso e spesso controverso mondo della cooperazione internazionale. Van Beemen, con una scrittura incisiva e documentata, smantella l’immagine romantica del “benefattore bianco” che si reca in Africa per salvare il continente, rivelando invece una realtà fatta di interessi economici, giochi di potere e conseguenze inaspettate.

Scopriamo infatti, in questo libro, molti retroscena su African Parks, “un’organizzazione non governativa che si dedica alla conservazione dell’ambiente, fondata nel 2000 e con sede a Johannesburg, in Sudafrica”.

Questo libro, leggiamo nell’introduzione, “è il frutto di più di tre anni di ricerca giornalistica. Ho

viaggiato in sei Paesi africani e fatto più di trecento interviste con oltre duecentocinquanta fonti diverse, interne ed esterne ad African Parks, metà delle quali lavora, o ha lavorato, per l’organizzazione”

Olivier van Beemen racconta dunque la più grande organizzazione per la salvaguardia della natura africana che, con un fatturato di oltre 120 milioni di euro, controlla una superficie totale pari a quella della Gran Bretagna. Ma non è tutto oro quello che luccica, e attraverso le pagine del libro scopriamo che “oltre agli ambiziosi piani di crescita e al successo nel mondo politico e imprenditoriale, c’è anche molto altro. “Il confine che separa la tutela dell’ambiente dal colonialismo verde è sempre più labile: African Parks è la soluzione o il problema?“

Il libro non si limita a denunciare le storture del sistema, ma offre anche una riflessione più ampia sul rapporto tra Occidente e Africa, mettendo in discussione le narrazioni dominanti e invitando a un approccio più critico e consapevole. Van Beemen, attraverso una serie di storie e testimonianze, mostra come le buone intenzioni possano facilmente trasformarsi in paternalismo e sfruttamento, e come gli aiuti internazionali possano rafforzare le disuguaglianze anziché ridurle.

Uno dei passaggi più interessanti, ad esempio, si ha nei capitoli dedicati alle vittime del parco e in quello dedicato ai diritti umani: scopriamo che i rangers di African Parks, che dovrebbero tutelare e far rispettare le regole all’interno del parco, in realtà “effettuano regolari perquisizioni notturne nelle case che, secondo gli abitanti, non portano quasi mai a niente. Solo a spaventare la gente.” Arrivando, in alcuni casi, anche a praticare la tortura: “Al parco nazionale non può entrare nessuno, tranne guardaparchi e ricercatori. Con i bracconieri possiamo

fare quello che vogliamo, è un nostro diritto”.

Insomma, African Parks è diventata la più grande organizzazione di gestione ambientale nel continente africano, ma sono tante le zone d’ombra all’interno di questo successo.

“Cattivi custodi” è un libro scomodo, non semplice, ma necessario. Un testo che sfida le nostre certezze e ci costringe a confrontarci con la complessità del mondo in cui viviamo. È un’opera che merita di essere letta, non solo per la sua denuncia delle ingiustizie, ma anche per la sua capacità di stimolare una riflessione profonda sull’Africa, un continente lontano di cui sappiamo ancora oggi troppo poco.

Quando Harry ha deciso di impegnarsi per l’Africa, seguendo l’esempio della madre Diana, ha dovuto fare i conti con il fratello. Due principi inglesi si fanno la guerra per decidere di chi è l’Africa? Ditemi che la mentalità coloniale è morta. NELS ABBEY – THE GUARDIAN