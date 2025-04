Caracol: parte la nuova stagione del ristorante stellato di Bacoli con vista mozzafiato

L’alta cucina di Angelo Carannante tra il mare e il cielo dei Campi Flegrei

Partita venerdì 11 aprile la nuova stagione del Caracol, ristorante stellato del Cala Moresca di Bacoli degli imprenditori Roberto Laringe e Alfredo Gisonno, che incarna tutta la bellezza estetica dei Campi Flegrei. In cucina lo chef Angelo Carannante, che celebra il mare e i suoi migliori prodotti, con il suo stile mediterraneo contemporaneo.

Al centro la ricerca e la conoscenza delle materie prime

Con un’attenzione alle filiere corte e alle coltivazioni autoctone, i piatti sono frutto di grande preparazione tecnica e profonda conoscenza delle materie prime, in risalto l’unione contadina con il mare, con un giro del mondo tra le diverse culture. «La mia cucina – spiega Carannante – è una celebrazione del legame profondo che ho con questa terra meravigliosa, e con i suoi doni più pregiati e continua ad essere fatta di passione e artigianalità, per un’esperienza che vuole abbracciare tutti i sensi». In sala il restaurant manager e sommelier Ciro Sannino: la cantina è un excursus attraverso l’Italia che valorizza chicche regionali. E “pairing” anche con i cocktail, che vengono personalizzati seguendo i gusti dei clienti che emergono durante la degustazione. «Al Caracol si respira un’atmosfera davvero unica – commenta Roberto Laringe – ogni riapertura è sempre una grande emozione. Venti coperti, piatti ambasciatori dei Campi Flegrei, con un team di grandi professionisti pronto ad accogliere ospiti provenienti da tutto il mondo».

La terrazza, che abbraccia cielo e mare, è un invito al piacere: scenario con vista mozzafiato su Ischia, Procida e il golfo flegrei. Il Caracol è aperto dal 2016 e vanta l’assegnazione della stella Michelin dal 2018. Deve il suo nome alla particolarità del soffitto, che sembra una piccola chiocciola: in spagnolo appunto “caracol”. «Questo luogo può essere considerato un vero rifugio culinario – ribadisce Alfredo Gisonno – dove la piccola sala interna e la terrazza sulle scogliere a strapiombo sul mare ospitano la cucina del Caracol. Siamo pronti a dare il via a una nuova stagione, con piatti e percorsi che si snodano tra gli orti, le colline e il mare dei Campi Flegrei»

Il Caracol a Bacoli si trova in via Faro, 44, è aperto solo di sera dal martedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica anche a pranzo. Il giorno di riposo è il lunedì. Info: 0815233052