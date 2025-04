Dolci di Pasqua bio e gluten free pensati per ogni palato ed esigenza alimentare

Dai marchi prestigiosi biologici di alta qualità, una selezione di dolci di pasqua bio e gluten free per ogni palato ed esigenza alimentare.

Pasqua e primavera alle porte: un mix irrinunciabile che porta con sé il desiderio di trascorrere del tempo di qualità con i propri cari. È il momento in cui ci si ritrova attorno a una tavola imbandita, circondati da familiari e amici, per celebrare la tradizione e concludere il pasto con i dolci pasquali più amati.

In questa cornice Baule Volante, Fior di Loto e Zer%, marchi di riferimento nel biologico made in Italy di alta qualità, si fanno protagonisti, offrendo un assortimento esclusivo pensato per accontentare tutti i gusti e le esigenze alimentari: dalle ricette più iconiche alle versioni free-from.Un perfetto equilibrio tra tradizione, sostenibilità e benessere, per una Pasqua davvero speciale.

Baule Volante: la Pasqua dal gusto bio

Da oltre trent’anni, Baule Volante, brand gourmet nato nel 1987, da sempre attento alla scelta delle materie prime e alla varietà delle ricette, porta in tavola il meglio del biologico, combinando artigianalità e sapore autentico. Ogni prodotto nasce da una filosofia chiara: offrire alimenti che rispettano la natura e chi li sceglie, senza mai rinunciare al piacere del gusto. Per questa Pasqua, il marchio rinnova il suo impegno con una proposta che esalta la qualità degli ingredienti biologici e la cura dei dettagli, trasformando i classici della tradizione in un’esperienza genuina e sorprendente.

Colombina senza scorze di agrumi e canditi

Un dolce glassato, soffice e fragrante, realizzato con pasta madre, senza scorze di agrumi e canditi che conquisterà anche i più piccoli. Il formato da 100 g la rende perfetta per un piccolo pensiero o per un momento di dolcezza a fine pasto.Ideale anche per arricchire un brunch pasquale con un tocco bio, servendola a fette accanto a frutta fresca e creme vegetali.

Corolla di Farro con Cioccolato e Cocco

Un dolce da forno biologico, lievitato con pasta madre e realizzato con una ricetta vegana? Esatto! Questa delizia combina la leggerezza della farina di farro con la golosità del cioccolato e del cocco in scaglie. Un prodotto che offre il gusto autentico delle materie prime biologiche, ideale da accompagnare con un tè verde al gelsomino o un infuso di rooibos e vaniglia, per esaltare al meglio le sue note aromatiche.

Uova di Pasqua: un classico intramontabile a tutto bio

Non c’è Pasqua senza uova! Baule Volante propone tre varianti sfiziose, pensate per ogni palato: cioccolato al latte per chi cerca la dolcezza più pura, fondente 70% e fondente 92% per chi ama i sapori più intensi e decisi. Ogni uovo è avvolto in un incarto realizzato per il 70% in plastica riciclata. Ogni morso è un piacere da assaporare, con una nuova sorpresa tutta da scoprire all’interno. Un’idea regalo perfetta, golosa e attenta all’ambiente.

Pasqua anche senza glutine con Fior di Loto e Zer%

Fior di Loto, storica realtà del biologico in Italia, da oltre 50 anni si distingue per l’impegno nella ricerca di ingredienti selezionati, offrendo prodotti che rispettano l’ambiente e il benessere delle persone. Da una dieta equilibrata a quella vegana, fino a un’alimentazione senza glutine, il brand dal 1972 propone un’ampia gamma di referenze pensate per rispondere a ogni preferenza o esigenza alimentare.

Parte di questa filosofia è racchiusa nel marchio Zer%, nato per offrire prodotti pensati su misura, garantendo l’assenza di specifici allergeni come latte e lattosio, glutine o lievito, senza mai rinunciare al gusto.

Dolce Pasqua Senza Glutine con Granella Zer%

Una reinterpretazione dell’iconico dolce pasquale in versione gluten free e senza olio di palma.Ideale per un fine pasto o per una colazione free-from se abbinato a una bevanda vegetale, il Dolce Pasqua Senza Glutine con Granella strizza l’occhio anche al benessere.Arricchito con un croccante garnish di granella di zucchero, è disponibile anche nel pratico formato da 100 g, perfetto per uno sfizio dolce da condividere o per una merenda on-the-go.

Sua maestà, La Tradizionale

La quintessenza della Pasqua in versione bio: c’è tutto il gusto della festa nella Colomba“La Tradizionale” di Fior di Loto. Dal profumo irresistibile grazie alla combo di glassa al profumo di mandorle, mandorle sgusciate e scorze di arancia biologica candite, è il must-have per chi vuole celebrare la Pasqua puntando sulla qualità. Preparata con ingredienti biologici altamente selezionati e lievitata naturalmente, conquista con la sua consistenza morbida e soffice. L’idea gourmet anti-spreco? Da provare come base per un tiramisù rivisitato, alternando strati di colomba a una crema dolce spalmabile e caffè.

Fior di Loto, Baule Volante, Zer%

Tra i marchi più pregiosi nel biologico Made in Italy, Baule Volante e Fior di Loto sono due realtà pioniere nel food di alta qualità, nate in un momento storico in cui sostenere l’agricoltura biologica era una scelta di pochi illuminati imprenditori. La mission che ha ispirato la nascita di questi importanti brandè la diffusione della cultura del Biologico come fonte di vita per la salute dell’uomo, per la tutela dell’ambiente e per la salvaguardia della biodiversità.

Concetti ancora oggi alla base dello sviluppo di ogni singolo prodotto e di una strategia aziendale lungimirante che mira a offrire la migliore qualità ai consumatori più attenti alla sostenibilità e all’ambiente. Baule Volante è il brand nato nel 1987 che esprime l’arte del saper fare, l’artigianalità, il gusto e la tradizione, da sempre attento alla scelta delle materie prime e alla varietà delle ricette.

Fior di Loto è sin dalla sua nascita nel 1972 un punto di riferimento per la diffusione della cultura alimentare, che promuove la scelta di cibi equilibrati e bilanciati, a ricetta corta e genuini, sempre con la massima attenzione al gusto e al prezzo.

Mentre Zer% Glutine è il brand più recente. Nato nel 2008 è specializzato in delizie funzionali, biologiche e free-from.

Da luglio 2024 i marchi Baule Volante, Fior di Loto e Zer%, La Finestra sul Cielo e Vivibio sono entrati a far parte del Gruppo Probios, azienda leader in Italia nell’alimentazione salutistica dal 1978 con sede a Calenzano, a pochi chilometri da Firenze. Da oltre 45 il Gruppo Probios propone la coltivazione di materie prime nel rispetto dell’uomo e della natura e da molti anni si dedica alla creazione di linee di prodotti adatti a chi segue specifici stili alimentari.