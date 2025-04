Difenderci dalla Disinformazione: Mercanti di dubbi di Naomi Oreskes ed Erik M. Conway – UN ESTRATTO

Come mai, ancora oggi, la scienza viene messa in discussione nonostante certe evidenze siano schiaccianti? Chi ha interesse a creare confusione su temi come il cambiamento climatico, la salute pubblica e la sicurezza ambientale? E soprattutto, come possiamo difenderci dalla disinformazione?

Torna in libreria per Edizioni Ambiente il best seller Mercanti di dubbi di Naomi Oreskes ed Erik M. Conway con una nuova edizione, arricchita da una prefazione di Massimo Polidoro e da un’intervista a Naomi Oreskes. Un libro fondamentale per comprendere le strategie di disinformazione che, dal fumo alla crisi climatica, hanno manipolato il dibattito pubblico per decenni.

Su Econote ne pubblichiamo un ESTRATTO, alcune pagine dall’introduzione al volume: