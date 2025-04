Piatti volanti a Capri

“Piatti Volanti”, in programma il 19 aprile al Capri Hotel di Capri, è un format nato dalla collaborazione tra Raraterra e Jus. L’idea è quella di proporre piatti veloci e creativi, accompagnati da una selezione musicale esclusivamente in vinile.

La cucina di Raraterra si ispira alla tradizione, reinterpretata in chiave contemporanea, mentre Jus porta in tavola una proposta più innovativa, per gusto e tecniche di cottura.

A Capri sarà presente anche un terzo partner: Il Camino, ristorante d’ispirazione italiana con sede a Parigi. Il suo chef Giovanni Rubinelli sarà l’ospite della serata.

Raraterra, a Frattamaggiore, è un progetto che nasce dall’idea di Angelo Cesaro e Giò Nardi, due imprenditori napoletani con esperienza decennale nel mondo dell’intrattenimento food e beverage. Amore per il territorio e passione per la cucina, cura dell’antica materia prima e delle cose semplici da valorizzare e riscoprire. Per Raraterra si tratta della seconda collaborazione con il Capri Hotel. L’evento di quest’anno coincide inoltre con l’inaugurazione della discoteca Rumore, situata all’interno del Capri Hotel.

Jus bistrot a Napoli: cucina autentica e vini naturali, come trionfo della materia prima di qualità e della linearità del gusto. I piatti proposti sono il frutto di una ricerca di prodotto attraverso la valorizzazione della filiera sostenibile, per esaltare al massimo la materia prima.