Nel contesto della crisi climatica, in cui il comportamento individuale gioca un ruolo critico nei risultati collettivi, un’educazione ambientale accessibile e coinvolgente può essere di grande aiuto. TikTok si è rapidamente evoluto da piattaforma nota per il lip-syncing e le sfide di ballo in un inaspettato ma potente alleato nella costruzione di un futuro più sostenibile.

Questo articolo analizza come gli influencer di TikTok non solo intrattengono il loro pubblico, ma lo indirizzano anche verso stili di vita più ecologici. Esploreremo la tipologia di contenuto che si impegnano a promuovere, facendo percepire i comportamenti ecosostenibilii come socialmente gratificanti e adottabili da chiunque. Discuteremo inoltre tattiche di crescita come comprare follower TikTok con Followerius.

La Visibilità Su TikTok



Consigli Green Per la Vita d’Ogni Giorno

Ciò che distingue questi influencer è la loro capacità di trattare tematiche di sostenibilità in scenari quotidiani. Che si tratti di coltivare erbe aromatiche sul davanzale o ridurre l’uso della plastica, i loro contenuti sono a portata di mano.

In Italia, il 51,6% degli utenti di TikTok sono donne, mentre il 48,4% sono uomini. Dal punto di vista demografico, TikTok risveglia principalmente l’interesse dei giovani adulti: nel 2025 a livello globale, il 36% degli utenti ha tra i 18 e i 24 anni, il 25% tra i 25 e i 34 anni, e il 20% tra i 13 e i 17 anni.

Questa fascia d’età dimostra una crescente preoccupazione per il cambiamento climatico, arrivando a sentirsi sopraffatta alle volte. Gli influencer raggiungono gli utenti sui loro telefoni, attraverso brevi video che forniscono consigli concreti ed esperienze personali. Questa categoria di creatori di contenuti è assimilabile a un più ampio movimento culturale in favore della transizione verso uno stile di vita e di consumo consapevole.

Contenuti Virali e Messaggi Educativi



L’algoritmo di TikTok permette ai video di diventare virali, abbastanza independentemente dai canali mediatici predonominanti. Per di più, il ritmo incalzante e lo stile visivo dei contenuti di TikTok permettono di rendere idee complesse — come l’impronta di carbonio o il greenwashing —più facili da comprendere.

I formati dei contenuti green più comuni su TikTok includono:

"Prima e dopo". Le dritte in materia di sostenibilità, ad esempio la trasformazione di una pila di plastica monouso in un kit riutilizzabile per un certo tempo.

Fai-da-te e tutorial. Alternative a modi di agire che siamo abituati/e/ə a considerare essere la norma.

Storie di denuncia. Inchieste che rivelano l'impatto ambientale della fast fashion, dello spreco di cibo o del sovraconsumo.

Duetti e stitch. Queste modalità consentono ai creatori di rielaborare i contenuti altrui, incoraggiando la collaborazione.

Tendenze, suoni e sfide. Questi strumenti aiutano a radicare la sostenibilità nella cultura popolare.

Un esempio notevole è quello rappresentato dalla sfida #TrashTag, in cui gli utenti ripuliscono gli spazi pubblici dall’immondizia. Nel fare ciò, rivelano le foto prima/dopo per incoraggiare l’azione collettiva. Questo formato soddisfa il desiderio degli utenti di avere un impatto, contribuendo positivamente al cambiamento.

Influencer Green Degni Di Nota

Di seguito alcuni account TikTok da tenere d’occhio:

Consigli di vita quotidiana: @cotoncri (Cristina Cota); eco.narratrice (Elisa Nicoli); @greenonthebeam (Greta Volpi); @darialnaturale2.0 (Daria Falconi); @green_pills (Sara Giacani); @tessagelisio; @letiziapalmisano

Cucina antispreco: @rucoolaaa (Alessio Cicchini)

Una varietà di tematiche di sostenibilità: @carotilla (Camilla Mendini)

Moda ecosostenibile: @telospiegasofia (Sofia Pasotto); @sofia.fisicaro

Vita in camper: @viaggiatoriecologici (Valentina La Cara, Edoardo Manza).

Cambio Ecosostenibile un Video TikTok Alla Volta

L’ascesa degli influencer green su TikTok segna una svolta promettente nel panorama digitale. Essi traducono questioni ambientali complesse in azioni quotidiane. Le tattiche da loro utilizzate — compreso l’acquisto di follower — meritano di essere esaminate.

La sostenibilità non è più una questione di nicchia, ma una conversazione mainstream. Che si tratti di piccoli cambiamenti di abitudini, o di contenuti educativi per responsabilizzare gli utenti, gli influencer invitano al cambiamento un contenuto video TikTok alla volta.