“Il viaggio di Colibrì”, un viaggio indimenticabile nei sentimenti

La casa editrice e agenzia di comunicazione Pensiero Creativo si sta specializzando il “libri adorabili”. Ultimamente ne ho letti molti di questa casa editrice, che rientrano a pieno titolo in questa categoria, e “Il viaggio di Colibrì” testo e illustrazioni di Pamela Comi, ne è un chiaro esempio.

L’albo illustrato da poco arrivato in libreria è una storia che celebra l’importanza cruciale della crescita e dell’esplorazione fin dalla tenera età.

Attraverso le avventure di un piccolo e curioso colibrì, il racconto esplora il tema del distacco dal genitore, l’apertura al mondo esterno e il viaggio verso nuove scoperte ed esperienze, illustrando come il desiderio innato di scoprire il mondo e di superare i propri limiti sia fondamentale per lo sviluppo di ogni individuo.

Fin dai primi voli incerti, il piccolo colibrì è spinto da una forza interiore a esplorare l’ambiente circostante. Non si accontenta del nido sicuro, ma è attratto dalla varietà di fiori, dai suoni sconosciuti e dalle distanze che appaiono, inizialmente, insormontabili. Ogni piccolo volo, ogni nuova pianta visitata, ogni incontro con altri esseri viventi rappresenta una tappa fondamentale nel suo percorso di crescita.

L’esplorazione non è priva di sfide. Il colibrì incontra ostacoli, prova la fatica, forse si smarrisce per un momento. Ma proprio attraverso il superamento di queste difficoltà sviluppa resilienza, impara a orientarsi, a valutare i pericoli e a fidarsi delle proprie capacità. La curiosità lo spinge oltre i confini rassicuranti, arricchendo il suo bagaglio di esperienze e conoscenze.

La crescita, in questo viaggio metaforico, non è solo fisica, ma soprattutto interiore. Il colibrì acquisisce sicurezza in sé stesso, impara a prendere decisioni, a risolvere problemi e a sviluppare una propria identità. Ogni nuova scoperta alimenta la sua autostima e lo spinge a intraprendere nuove avventure.

Il racconto è bellissimo e dolce, arricchito dalle illustrazioni della Comi, davvero molto originali, per stile e colori. E’ impossibile non appassionarsi alla storia di questo piccolo colibrì, e il libro di rivolge ai genitori e ai tanti “piccoli colibrì” di oggi, che possano diventare gli individui capaci e intraprendenti di domani.

“Il viaggio di Colibrì” è un inno alla bellezza della scoperta, alla forza della crescita e all’importanza di nutrire la naturale curiosità dei bambini. È un promemoria per genitori, educatori e per la società intera: coltivare il desiderio di esplorare sin dalla tenera età è un investimento prezioso per il futuro di ogni individuo e, di conseguenza, del mondo intero.

Il messaggio finale è poi fondamentale:

RISPETTIAMO SEMPRE L’AMBIENTE E CHI CI VIVE!

Biografia:

Pamela Comi è una grafica che per diversi anni ha lavorato in tipografie e litografie dell’hinterland milanese, quando ancora si usavano le lastre, la fotocomposizione, il cutter & co.

Continua a lavorare come factotum in agenzie di pubblicità milanesi, occupandosi di comunicazione a 360 gradi.

Diventa mamma e si appassiona all’editoria per l’infanzia creando storie che cercano di riscoprire i valori di una volta e insegnare la magia dell’immaginazione!