Avventura sul Vesuvio: Eco-Escursione del 25 Aprile per Tutti

Il 25 aprile 2025 sarà possibile vivere un’esperienza unica con un’eco-escursione sul Vesuvio. Questa passeggiata coinvolgente, all’insegna della sostenibilità e del trekking leggero, si snoderà lungo uno dei sentieri più affascinanti e ricchi di verde del Parco Nazionale del Vesuvio. L’evento è organizzato dalla APS Vesuvio Natura da Esplorare e dall’associazione culturale Econote.

L’escursione del 25 aprile nella Riserva Forestale Alto Tirone rappresenta un’opportunità imperdibile per immergersi completamente nella bellezza della natura vesuviana. Guide naturalistiche esperte accompagneranno i partecipanti in un itinerario adatto a tutte le età, aperto anche ai più piccoli (età minima 8 anni).

La prenotazione è obbligatoria ed è gestita esclusivamente tramite il sito di Vesuvio Natura da Esplorare, a questo link: https://www.vesuvionatura.it/prodotto/vesuvio-trekking-ecoescursione-25-aprile/

L’orario di partenza sarà alle ore 11, con rientro previsto per le 14.

La quota di partecipazione per l’eco-escursione sul Vesuvio è di 20,50 euro per gli adulti e di 10,50 euro per i ragazzi fino ai 16 anni, con cancellazione gratuita fino a 24 ore prima dell’evento.

Dettagli sul sentiero:

Il Sentiero 4, situato nella Riserva Forestale Alto Tirone, è un percorso agevole e consigliato a escursionisti di tutte le età (dagli 8 anni in su). Si sviluppa attraverso il celebre Piano delle Ginestre ed è annoverato tra i tracciati più protetti dell’area del Parco. Si estende prevalentemente in piano, regalando scenari sempre nuovi grazie alla notevole biodiversità dell’area. Costeggiato da caratteristici muretti a secco, consente di attraversare uno dei tratti più suggestivi e panoramici del Parco, offrendo un’alternanza continua tra zone boschive ombreggiate e punti aperti con viste mozzafiato, dominati dall’imponente cono del Vesuvio.

Lungo il cammino, si potranno osservare affascinanti formazioni vulcaniche, come tunnel di lava e lave a corda, e si incontreranno ben tre colate laviche risalenti all’eruzione del 1944, colonizzate da specie pioniere, tra cui il famoso lichene del Vesuvio (Stereocaulon vesuvianum).

Il sentiero, sottoposto a sorveglianza e interdetto al pubblico al di fuori delle escursioni guidate, si addentra nel cuore della Riserva divenuta patrimonio dell’Unesco. La destinazione finale dell’itinerario è una splendida terrazza panoramica affacciata sul Golfo di Napoli, da cui si gode una vista che sembra quasi permettere di toccare l’isola di Capri.

La partecipazione include:

Parcheggio gratuito presso la sede di Vesuvio Natura da Esplorare, Contrada Osservatorio 55, Ercolano ore 10:30.

Sede operativa dell’APS Vesuvio Natura da Esplorare con servizi, shop e piccolo museo mineralogico

Area ristoro nelle vicinanze del punto di partenza

Caratteristiche del percorso:

Lunghezza totale: 5 km (andata e ritorno)

Dislivello: 100 m

Altitudine massima: 625 m s.l.m.

Durata: 3 ore (andata e ritorno)

Difficoltà: facile

Attività consentite:

Passeggiare, scattare fotografie, rivolgere domande alle guide, rilassarsi, esplorare la natura, osservare la flora e la fauna locali.

Attività non consentite:

Accendere fuochi, abbandonare rifiuti, produrre rumori molesti, disturbare o raccogliere specie protette, campeggiare, allontanarsi dalla guida o intraprendere il rientro in autonomia.