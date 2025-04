Olivitalymed II edizione Castello di Rocca Cilento a Lustra (SA)

Oltre 70 aziende italiane e internazionali produttrici di olio evo incontrano buyers selezionati da tutti il mondo: l’appuntamento è con OlivitalyMed, dal 26 al 28 aprile, nella splendida cornice del Castello di Rocca Cilento, a Lustra (SA).

Dopo il successo della prima edizione, torna la Rassegna dedicata alle eccellenze dell’Olio extravergine di oliva e ai Sapori mediterranei – da un’idea dell’architetto Stefano Sgueglia.

Il Fitto programma prevede – accanto al momento fieristico–convegni, seminari, masterclass e degustazioni, cui prenderanno parte rappresentanti istituzionali, esperti del settore, associazioni di categoria e media.

“Valorizzare e comunicare l’extravergine di oliva, esaltando le produzioni e i territori, è l’obiettivo di OlivitalyMed– afferma la famiglia Sgueglia, organizzatrice dell’iniziativa e proprietaria del Castello. Siamo impegnati a far crescere la manifestazione, affinché possa diventare nel tempo punto di riferimento per il comparto e momento di incontro per gli appassionati e il grande pubblico. Una vetrina di eccellenza nella suggestiva location del Castello di Rocca Cilento, nel cuore del Parco nazionale del Cilento e patria della Dieta Mediterranea”.

La Regione Campania – attraverso l’Assessorato all’Agricoltura, conferma per il secondo anno il sostegno ad OlivitalyMed – ha sottolineato Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania. Continua l’impegno nel percorso di valorizzazione delle eccellenze campane: in tal senso l’extravergine rappresenta un prodotto di riferimento che merita una sempre maggiore attenzione e un approfondimento che consenta alle aziende di proporre il frutto del proprio lavoro e ai consumatori di comprendere il valore di questo straordinario prodotto”.

Nutrita la selezione di aziende campane, dall’entroterra dell’Irpinia e del Sannio, alla natura rigogliosa del casertano e, ovviamente, alla costa del Cilento; ma OlivitalyMed prevede anche una interessante vetrina di etichette espressione delle cultivar e dei territori olivicoli più vocati dello Stivale, dalla Liguria alla Sicilia; nonché la presenza istituzionale di Regione Basilicata e Regione Calabria.

A completare il parterre di espositori, le comunità emblematiche della Dieta Mediterranea di Croazia, Grecia, Spagna, Portogallo e Marocco, a conferma del respiro internazionale riconosciuto alla manifestazione.

Nel corso della tre giorni, il pubblico avrà la possibilità di immergersi nel ricco e variegato mondo dell’extravergine attraverso incontri che spazieranno dall’aspetto sensoriale dell’Olio Evo, a quello scientifico e salutistico, senza tralasciare l’aspetto paesaggistico e culturale che porta con sé il fenomeno dell’oleoturismo, al centro del convegno di apertura sabato 26.

Nutrito il parterre di esperti e testimonial come il Maestro Peppe Vessicchio e Marco Oreggia, curatore della guida “Flos Olei”.

Inoltre, nella giornata di lunedì 28, un interessante focus, dedicato al mondo della ristorazione, sul mondo della pizza, realizzato in collaborazione con AVPN – Associazione Verace Pizza Napoletana e un approfondimento sulla Carta degli Olii.

Come lo scorso anno non mancheranno le masterclass: dagli oli cilentani a quelli calabresi, passando per degustazioni di cucina di mare con oli e sapori della dieta mediterranea.

Imperdibile il brunch “Oil Loc” – con protagonista naturalmente l’olio – che dalle ore 12 di domenica 27 animerà la scenografica cornice del Rivellino del Castello di Rocca Cilento. Dai primi piatti, ai panini e alla pizza, fino al gelato e ai cocktail, l’olio sarà interpretato da partner d’eccezione, eccellenze della gastronomia campana.

Partner istituzionale di OlivitalyMed è l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, nell’ambito del programma 2024/25 di valorizzazione delle eccellenze agricole regionali.

Grazie alla collaborazione con Scabec s.p.a., inoltre, anche quest’anno la manifestazione rientra nel Circuito Campania Artecard.

L’evento ha il patrocinio di Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Comune di Lustra, Associazione Nazionale Città dell’Olio, Slow Food Campania, nonché il sostegno delle principali associazioni di categoria Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Cia, Associazione Nazionale Frantoi Oleari ANFO e Oleum (Associazione Professionale Internazionale Assaggiatori Olio d’Oliva).