Come si tiene pulito un supermercato? Consigli e attrezzature

Il supermercato è un punto vendita della grande distribuzione, concettualmente studiato come un grande magazzino seppur orientato agli alimentari e altri prodotti per il benessere e la casa. Ogni giorno è frequentato da un numero di persone impossibile da prevedere, per questo motivo è rilevante che sia pulito e igienizzato per la salute e la sicurezza di ogni singolo individuo. Come si fa e quali sono le attrezzature da considerare? Facciamo chiarezza.

Come tenere pulito un supermercato

Nel momento in cui si entra in un supermercato, la prima cosa che si nota è l’ordine e la disposizione dei vari prodotti. La pulizia all’interno di un contesto di tale tipologia è significativa, per contrastare la proliferazione dei virus, dei batteri e degli allergeni. Per evitare in ogni modo la contaminazione di quanto esposto e degli ambienti, è bene prestare attenzione a svolgere delle attività che possono garantire un’esperienza di acquisto piacevole e sicura.

Pavimenti

Il punto più trafficato è rappresentato dalle superfici calpestabili ed è preferibile vengano pulite regolarmente. Il consiglio è di utilizzare dei macchinari tecnologicamente avanzati, come per esempio le idropulitrici professionali Faip ideali per garantire una multifunzionalità di alta qualità, assicurando una resa eccezionale.

Reparti speciali

Ogni sezione di un supermercato presenta specificità che richiedono attenzioni particolari in termini di igiene. Le operazioni di pulizia dovrebbero, di conseguenza, essere adattate alle caratteristiche di ciascuna area, per garantire standard elevati e la massima sicurezza alimentare. Facciamo qualche esempio concreto?

Nella zona ortofrutta la priorità assoluta è preservare la freschezza dei prodotti, facendo attenzione agli scarti vegetali che possono attirare degli insetti o generare dei cattivi odori.

I reparti di macelleria e pescheria richiedono una sanificazione costante delle superfici e degli strumenti utilizzati. Una pratica essenziale,al fine di prevenire possibili contaminazioni incrociate e assicurare un ambiente sicuro per la lavorazione degli alimenti.





Per quanto riguarda i banchi frigo e freezer, il personale addetto è chiamato a valutarne lo stato e intervenire tempestivamente in caso di perdite o accumuli di ghiaccio.

Scaffali

Gli scaffali dovrebbero essere svuotati e puliti con panni in microfibra e detergenti neutri, difatti in quelle aree la polvere e i residui alimentari si accumulano rapidamente. La pulizia generale andrebbe svolta almeno due volte alla settimana, mentre nei reparti degli alimentari freschi si dovrebbe procedere una volta al giorno, con l’ausilio di prodotti specifici.

Aree esterne

Le aree esterne di un supermercato, tra cui i parcheggi e gli ingressi, rappresentano il primo biglietto da visita per i clienti e devono essere mantenute in ordine ogni giorno. Il suggerimento è di pulire ogni giorno le zone con l’aiuto di macchinari adeguati per eliminare i rifiuti, le foglie e garantire un ambiente sicuro.

I carrelli e i cestini sono maneggiati quotidianamente da centinaia di persone, per questo motivo richiedono una sanificazione costante, preferendo un’igienizzazione con prodotti specifici per prevenire la diffusione di germi e batteri.

L’igiene non rappresenta solamente l’immagine di un punto vendita, bensì una responsabilità. In Italia, le attività del settore alimentare devono rispettare il sistema HACCP, redatto per il controllo rigoroso dei punti critici lungo il percorso di lavorazione e vendita. Un approccio imprescindibile per tutelare i clienti e i dipendenti, evitando altresì delle sanzioni severe.