L’EUROPA É FORTE, COMPETITIVA E INDIPENDENTE CON IL GREEN DEAL

TORNA A ROMA IL FORUM COMPRAVERDE, GLI STATI GENERALI DEGLI ACQUISTI VERDI PROMOSSI DALLA FONDAZIONE ECOSISTEMI

LUNEDÌ 5 MAGGIO ALLE 14.30 LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ROMA, 29 APRILE – In un momento cruciale per il futuro del continente, l’Europa si trova davanti a sfide complesse ma anche a opportunità. Crisi energetiche, transizione digitale, sicurezza alimentare e climatica, dipendenza da risorse esterne: in questo scenario, il Green Deal europeo si conferma come la rotta strategica per costruire un’Unione più resiliente, equa e autonoma.

È proprio da questa consapevolezza che nasce la nuova edizione del Forum Compraverde Buygreen, dal titolo “L’Europa forte è l’Europa del Green Deal: competitiva, rispettosa e indipendente”. Si tratta della manifestazione di riferimento in Italia e in Europa per le politiche, i progetti, i beni e i servizi di Green Procurement, pubblico e privato promosso dalla Fondazione Ecosistemi. La due giorni- mercoledì 14 e giovedì 15 maggio a Roma- si svolgerà negli spazi WeGil, in Largo Ascianghi 5.

L’appuntamento sarà l’occasione per fare il punto sul ruolo centrale della sostenibilità nella costruzione dell’Europa di domani, perché senza sostenibilità non esiste equità. Durante l’evento si affronteranno temi chiave come la transizione ecologica e digitale, la giustizia climatica, le nuove filiere industriali sostenibili, l’autonomia energetica e la centralità del lavoro verde. Il Green Deal è il pilastro portante di questa transizione, e il Green Public Procurement (GPP) è lo strumento chiave per trasformare gli impegni in azioni concrete. Attraverso criteri ambientali ambiziosi, il GPP guida il mercato verso modelli produttivi più innovativi e responsabili, premiando le imprese che investono in un’economia circolare e inclusiva, a basse emissioni di carbonio e ad alto valore aggiunto.

L’evento sarà presentato lunedì 5 maggio, alle 14.30, nella sala stampa della Camera dei Deputati alla presenza del direttore della Fondazione Ecosistemi Silvano Falocco.

Il Forum Compraverde Buygreen si svolge sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e con il patrocinio e la partecipazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Lazio e di Roma Capitale. Tra i partner principali Legambiente, il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, ALI – Autonomie Locali Italiane e Fairtrade Italia. A sostegno dell’iniziativa, un’ampia rete di enti pubblici, associazioni e organizzazioni che condividono l’obiettivo di rendere la transizione ecologica una realtà concreta, accessibile e condivisa.

La Fondazione Ecosistemi, nata nel 1998, ha lavorato in modo pionieristico per trasformare concretamente le azioni dei propri partner nella direzione della sostenibilità ambientale e sociale. Collabora con imprese private, pubblica amministrazione, enti locali e organizzazioni del Terzo Settore che vogliono impegnarsi in percorsi di sviluppo sostenibile. Alla base del lavoro l’orientamento delle attività verso la sostenibilità. La Fondazione interviene per ridurre i rischi e gli impatti ambientali, tutelare il lavoro dignitoso, promuovere l’adozione di comportamenti responsabili lungo le catene di fornitura e per contenere i costi di gestione in un’ottica sostenibile.