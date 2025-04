Vesuvio Trekking – Primo Maggio con Aperitivo

Giovedi Primo Maggio 2025, unisciti a Vesuvio Natura da Esplorare in una suggestiva Escursione nel Parco Nazionale del Vesuvio. Scopri il sentiero nel pieno della riserva forestale a quota 600, un’esperienza unica immersi nella natura vulcanica, tra flora e fauna primaverile in un percorso ricco di biodiversità sul versante settentrionale del Vesuvio, giungendo in un piazzale panoramico di incredibile bellezza dal quale si ammira tutto il golfo di Napoli.

Un’opportunità imperdibile di vivere la maestosità del Vesuvio per un Primo Maggio nel cuore della natura.

