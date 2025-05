A 16 anni solo intorno al Mondo: L’Odissea di Robin Lee Graham

Articolo aggiornato il 12 Maggio 2025

Robin Lee Graham, nato il 5 marzo 1949, è un navigatore americano divenuto celebre per la sua impresa giovanile. Nell’estate del 1965, all’età di soli 16 anni, Graham intraprese un viaggio in solitaria in barca a vela intorno al mondo, partendo dalla California meridionale.

La sua avventura a bordo di una sloop di 7 metri, chiamata “Dove”, catturò l’attenzione del mondo, tanto che la rivista National Geographic seguì la sua storia a puntate tra il 1968 e il 1970. Durante il suo epico viaggio, durato quasi cinque anni e durante il quale percorse oltre 33.000 miglia nautiche, Graham affrontò tempeste, avarie e momenti di solitudine.

Lungo il suo percorso, conobbe Patti Ratterree e i due si sposarono in Sudafrica. Rientrò a Los Angeles il 30 aprile 1970, all’età di 21 anni, con sua moglie e la loro bambina, Quimby, diventando il più giovane navigatore solitario (con scali e assistenza) ad aver compiuto il giro del mondo.

La sua incredibile storia fu poi raccontata nel libro “Dove”, che scrisse insieme a Derek L.T. Gill e che divenne un bestseller, e successivamente trasposta nel film “Il ragazzo del mare” (The Dove) del 1974, prodotto da Gregory Peck.

Dopo il suo storico viaggio, Graham visse per un periodo nel Montana con la sua famiglia, dedicandosi anche alla costruzione di case in legno e alla creazione di mobili. Oggi, all’età di 76 anni, Robin Lee Graham vive ancora nelle montagne del Montana con sua moglie Patti, con la quale è sposato da 55 anni, godendosi la tranquillità della vita familiare.