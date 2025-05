Salone del Libro / 16 maggio / DAVID BADDIEL presenta Il desiderio di Dio (ALTRECOSE)

Articolo aggiornato il 15 Maggio 2025

In occasione del Salone del Libro 2025, sarà presente a Torino David Baddiel, stand up comedian, sceneggiatore, presentatore, editorialista del Guardian, scrittore molto conosciuto in Gran Bretagna, di cui Altrecose ha pubblicato “Il desiderio di Dio”, (traduzione di Fabio Cremonesi).

David Baddiel dialogherà con Roberto Saviano e Luca Sofri venerdì 16 maggio.

Venerdì 16 maggio alle ore 18:15

DAVID BADDIEL e ROBERTO SAVIANO in dialogo con LUCA SOFRI

Lingotto / Padiglione 3 / Sala Azzurra