Salpa Art Odyssey: 13 tappe in barca a vela tra profumi, sostenibilità e cultura del Mediterraneo

Articolo aggiornato il 15 Maggio 2025

⦁ Il 5 giugno salpa da Portoferraio il progetto Art Odyssey 2025, che celebra profumi e tradizioni mediterranee, tra arte e sostenibilità. A bordo della barca a vela Milanto ci saranno gli skipper toscani Lorenzo Cipriani, storico dell’arte, scrittore e biologo marino, e Valerio Bardi, con oltre 180.000 miglia di navigazione oceanica.

⦁ Promosso da Fondazione Acqua dell’Elba e Acqua dell’Elba – Società Benefit, il progetto prevede un itinerario di 13 tappe: navigando il Tirreno fino alla Sicilia, raggiungerà le coste balcaniche, le isole dell’Egeo e la costa turca, sosterà nel Peloponneso e poi rientrerà all’Elba.

⦁ In una prima fase, Art Odyssey sarà legato al festival del mare SEIF 2025, organizzato da Fondazione Acqua dell’Elba dal 27 al 29 giugno sull’Isola d’Elba, e si concentrerà sui temi della salvaguardia dell’ecosistema marino. La seconda parte del viaggio sarà dedicata ai profumi del Mediterraneo, scoperti e raccontati lungo le tappe da Lorenzo Cipriani.



Connettere le persone al Mediterraneo attraverso i suoi profumi, la sua cultura e le sue tradizioni, sensibilizzando sull’importanza della sostenibilità e della salvaguardia dell’ecosistema marino. È questa la missione della nuova edizione di Art Odyssey 2025, il progetto promosso da Fondazione Acqua dell’Elba e Acqua dell’Elba – Società Benefit, che salperà il prossimo 5 giugno da Portoferraio per intraprendere un viaggio straordinario lungo il Mediterraneo. Un itinerario di 13 tappe, che si concluderà a metà settembre, celebrando le essenze, le pratiche agricole, le contaminazioni culturali e la bellezza naturale del “Mare Nostrum”.

Un viaggio tra cultura, scienza e tradizioni

Protagonisti del viaggio saranno gli skipper toscani Lorenzo Cipriani, storico dell’arte, scrittore e biologo marino, e Valerio Bardi, con oltre 180.000 miglia di navigazione oceanica, a bordo della barca a vela Milanto, un Nautor Swan 46 MKII del 1994. Da Portoferraio, la Milanto navigherà il Tirreno, raggiungendo le coste di Sicilia, Calabria e Puglia, per poi spingersi verso le coste balcaniche, le isole dell’Egeo e la costa turca. Durante il viaggio di ritorno, passerà per il Peloponneso, la Sicilia e il Golfo di Napoli.

Ad ogni tappa, il viaggio sarà arricchito da eventi e iniziative che coinvolgeranno le comunità locali, promuovendo i profumi, la cultura e l’arte del Mediterraneo, e sensibilizzando sull’importanza della sostenibilità e della tutela dell’ecosistema marino.

Il legame con SEIF 2025: Comunità Mediterranee e tutela del mare

L’Isola d’Elba sarà punto di partenza e di arrivo del tour: la Milanto prenderà il largo il 5 giugno da Portoferraio, in concomitanza con la conferenza stampa di lancio ufficiale di SEIF 2025 (Sea Essence International Festival), il primo festival internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e della sua essenza, organizzato da Fondazione Acqua dell’Elba. Fino al 29 giugno, il viaggio di Art Odyssey sarà infatti strettamente legato a SEIF 2025, che si terrà sull’Isola d’Elba dal 27 al 29 giugno in una veste diffusa, coinvolgendo i comuni di Capoliveri, Portoferraio e Marciana Marina e mettendo al centro proprio il tema delle Comunità Mediterranee.

In questa prima fase, Art Odyssey punterà i riflettori su temi come la sostenibilità e la salvaguardia del mare, inserendosi nel più ampio contesto di ricerca scientifica del progetto Tyrrhenos, successore di Microplasmed, che studia la correlazione tra microplastiche e microbiota marino nel Mediterraneo. Tyrrhenos, realizzato in collaborazione con il Consiglio della Regione Toscana, il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Firenze e l’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale, si concentra sulle coste toscane, continuando a indagare l’impatto delle microplastiche e a sensibilizzare sull’inquinamento marino.

Sostenibilità che si affianca alla cultura: durante la prima parte del viaggio Art Odyssey, gli skipper toscani Valerio Bardi e Lorenzo Cipriani daranno vita anche a incontri letterari nelle librerie di diversi porti nell’ambito de “Il porto dei libri”, progetto – con patrocinio della Regione Toscana – dedicato ai libri di mare, ai lettori, al mondo dell’editoria toscana e alle librerie che si trovano in luoghi di mare.



Dal 30 giugno: i profumi del Mediterraneo protagonisti di Art Odyssey



A partire dal 30 giugno, con la conclusione di SEIF, il viaggio di Art Odyssey cambierà prospettiva, concentrandosi in modo particolare sui profumi del Mediterraneo, che saranno scoperti e raccontati lungo le tappe del viaggio grazie a Lorenzo Cipriani e al supporto di Acqua dell’Elba – Società Benefit. Il viaggio diventa così un’occasione per celebrare l’arte della profumeria mediterranea: ogni sosta sarà infatti un’occasione per scoprire le essenze distintive del Mediterraneo, attraverso luoghi, tradizioni e suggestioni che ispirano le creazioni olfattive.

“Art Odyssey 2025 rappresenta un’opportunità unica per connettere le persone con il nostro mare, la nostra cultura e le nostre tradizioni. Ognuna delle 13 tappe del viaggio vuole celebrare il patrimonio culturale, artistico e naturalistico del Mediterraneo, esaltandone le esperienze olfattive, ovvero i profumi e le essenze che più lo contraddistinguono. Allo stesso tempo, questo progetto rappresenta il nostro impegno concreto per la salvaguardia dell’ecosistema marino e costiero, con l’obiettivo di sensibilizzare e preservare la bellezza di questi luoghi per le generazioni future”, spiega Fabio Murzi, Presidente di Fondazione Acqua dell’Elba e di Acqua dell’Elba – Società Benefit. “Con Art Odyssey e SEIF 2025 celebriamo l’essenza del Mediterraneo in tutte le sue forme: il mare come fonte di vita e ispirazione, la cultura e l’arte che raccontano la sua storia, e i profumi che ne custodiscono l’identità”.

Le 13 tappe di Art Odissey

Con partenza il 5 giugno dall’Isola d’Elba, l’equipaggio di Art Odyssey raggiungerà Napoli il 12 giugno, navigando le rotte degli antichi tra Ponza, Ventotene, Ischia e Procida. Ripercorrendo i profumi e le essenze mediterranee custodite dalla Costiera Amalfitana, Agropoli e costa del Cilento, arriverà a Tropea per la seconda tappa (14-21 giugno). Dalla Calabria le vele di Milanto proseguiranno in direzione di Taormina, sulle orme del viaggio di Ulisse tra le isole Eolie (tappa 3, 22-29 giugno).

La quarta tappa riprende tra Corfù e Cefalonia, dove le essenze mediterranee incontrano le identità balcaniche (2-9 luglio). Dedicata al vino, la quinta tappa (11-19 luglio) veleggia da Itaca a Idra per poi puntare la rotta verso Mykonos (tappa 6, 19-26 luglio) ripercorrendo venti, profumi e colori delle Cicladi. La navigazione intesa come esperienza olfattiva, che segue correnti ed essenze del mare, è il tema della settima tappa (26 luglio-2 agosto) che, partendo da Mykonos, raggiunge Paros, Antiparos e Naxos prima di fermarsi a Samos.

Per l’ottava tappa (3-10 agosto) si naviga tra stelle e spezie d’Oriente, avvistando la costa turca in rotta verso Koufonissi. Un’esperienza sensoriale e culturale quella celebrata nella nona tappa tra Koufonissi e Milos (10-17 agosto) da cui partirà e si concluderà la tappa numero dieci (17-24 agosto), dedicata all’esplorazione delle isole circostanti tra cui Sifnos, Ios e Folegandros.

È sulle orme degli Dei e del profumo degli ulivi che Milanto naviga per l’undicesima tappa (24-31 agosto) da Milos a Kalamata, da dove ripartirà per la lunga traversata in mare aperto prevista per la tappa numero dodici (31 agosto-7 settembre) alla volta della costa siciliana e della tappa di Riposto. L’ultima tappa partirà dunque da Riposto il 7 settembre e, dopo aver attraversato lo Stretto di Messina, il Golfo di Napoli e le isole Pontine, farà ritorno all’Isola d’Elba il 13 settembre.