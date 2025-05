A Parma nasce UniSaFo: il percorso di formazione superiore alla conoscenza di salumi e formaggi

Articolo aggiornato il 23 Maggio 2025

È stato presentato a Parma UniSaFo – Percorso di Formazione Superiore alla Conoscenza di Salumi e Formaggi, il primo centro didattico in Italia, per professionisti e appassionati, interamente dedicato alla cultura e alla formazione su due dei pilastri dell’enogastronomia italiana: i salumi e i formaggi.

Un progetto unico nel suo genere – e per questo, unico al mondo – che nasce con l’obiettivo di innalzare il livello di consapevolezza e competenza lungo tutta la filiera: dagli operatori della grande distribuzione e della ristorazione, fino ai professionisti dell’alta cucina, delle botteghe e anche agli appassionati.

UniSaFo propone corsi teorici e pratici – progettati su misura, cliente per cliente – che coprono ogni aspetto delle filiere produttive, a partire dall’origine degli animali, il loro benessere, l’alimentazione, le razze, fino alle tecniche di trasformazione, di stagionatura, abbinamenti e comunicazione del prodotto. La scuola non si limita alla formazione operativa, ma costruisce un sapere profondo e strutturato, necessario per valorizzare davvero queste eccellenze italiane.

“Più aumentiamo la cultura, più aumentiamo il rispetto: per gli animali, per le persone, per i territori. Solo con la conoscenza si può tornare a un consumo più consapevole e sostenibile,” ha dichiarato Claudio Cimardi, il fondatore di UniSaFo.

“Saper degustare significa anche saper scegliere, e scegliere bene significa promuovere filiere più sane, più vere, e più giuste.

Per questo ho voluto creare questo progetto, che ambisce a diventare un luogo di riferimento e ritrovo per i migliori professionisti del settore.”

Proprio da questa visione nasce l’apertura ai consumatori appassionati, con moduli didattici dedicati al grande pubblico, corredati da appuntamenti in cui vengono coinvolti nutrizionisti per rimarcare l’attenzione data all’alimentazione e nutrizione.