Estate 2025 ai Giardini di Castel Trauttmansdorff

Articolo aggiornato il 23 Maggio 2025

Top 5 di primavera aiGiardini di Castel Trauttmansdorff

Momenti imperdibili nel giardino botanico meranese

Visitare IGiardini di Castel Trauttmansdorffper intero richiede almeno una giornata, talmente grande è l’area e ricca l’offerta delle cose da vedere e da fare. Nella stagione della primavera, però, alcuni luoghi e momenti sono assolutamente da non perdere.

1.Tulipani in piena fioritura

In primavera, un mare di colori oltre 150.000 tulipani dalle diverse forme aspetta i visitatori dei Giardini. Dal giallo brillante al viola intenso, questi fiori esaltano in modo spettacolare le dolci colline e le terrazze mediterranee. Lo sfondo perfetto per foto meravigliose e per passeggiate rilassanti.

2.La spiaggia delle Palme

In nessun luogo più che sulla Spiaggia delle Palme sopra il castello è evidente la connessione unica tra Alpi e Mediterraneo. La possibilità di sedersi sulle sdraio, di prendere il sole e di godersi l’ombra delle palme esotiche mentre si ammirano le cime delle montagne del Gruppo di Tessa che superano i 3000 metri, dà proprio la sensazione di essere in vacanza, con tanto di sabbia.

3.Il pendio dei rododendri in fiore

In primavera il pendio dei rododendri si illumina con più di 100 tra specie e varietà, dalle infinite sfumature dal bianco, all’intera gamma dei gialli, al salmone e rosa fino al rosso intenso e al viola scuro. Uno spettacolo di colori che crea un’atmosfera quasi magica.

4.La terrazza di Sissi

La terrazza di Sissi è il luogo migliore per godersi la vista sui Giardini in fiore, baciati dal sole e inebriati dal profumo dei primi fiori primaverili.

5.Il Laghetto delle Ninfee

Ai piedi dei Giardini Acquatici e Terrazzati si incontra il Laghetto delle Ninfee dove queste meravigliose piante multicolori sono incorniciate da un rigoglioso banco di iris, daylilies ed erbe. Dall’acqua spuntano anche immacolati fiori di Loto e un fitto palmeto costeggia la riva; qui in primavera fioriscono camelie e azalee sotto le oltre 200 palme da canapa. Sedersi sull’erba delle sponde ad ammirare il Castello di Trauttmansdorff e tutto l’areale regala una sensazione di relax pari a quello che si prova in vacanza.

Per ulteriori informazioni: www.trauttmansdorff.it.