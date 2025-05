 Festival della Montagna Fiorentina – dall’11 al 15 giugno a Londa e dal 14 al 20 luglio a San Godenzo

Articolo aggiornato il 23 Maggio 2025

Un Festival per celebrare la Montagna Fiorentina, proiezione identitaria dei due Comuni di Londa e San Godenzo, nell’Appennino Tosco-Romagnolo, a meno di un’ora da Firenze. Una terra e due comunità divise da un crinale, artefici e custodi di una straordinaria ricchezza naturale, culturale e produttiva. Dall’11 al 15 giugno a Londa e dal 14 al 20 luglio a San Godenzo arriva la seconda edizione del Festival della Montagna Fiorentina: due settimane di musica, attività all’aria aperta, mostre, trekking, escursioni e cibo locale. Un festival unico e gratuito, con una proposta innovativa per vivere la Montagna da veri abitanti temporanei. Tra questi: spazi di coworking gratuiti e postazioni per il campeggio libero, degustazioni nelle aziende del territorio, trekking, laboratori per bambini, lezioni di yoga all’aperto, talk e approfondimenti a cura della Londa School of Economics, cibo e prodotti locali.

Le prime anticipazioni sul programma di Londa



Mercoledì 11 giugno dalle 18:00 l’evento di inaugurazione del Festival con la presentazione della terza edizione di A dimora 2025, la residenza d’artista della Montagna Fiorentina. Un progetto che rappresenta un punto di incontro tra arte, comunità e territorio, con l’obiettivo di valorizzare le identità locali attraverso la creatività. In questa edizione, gli artisti e le artiste in residenza – Andrea Grasselli, Chiara Gambirasio, Gaia Coals, Martina Cioffi e Samuel Rosi (Muz) – sono stati scelti attraverso una open call che ha registrato oltre 170 adesioni. A selezionarli è stata una giuria di esperti dell’arte e dell’innovazione sociale, composta da Alessia Zabatino (economista dell’arte e PhD in Pianificazione territoriale), Angelo Milano (Studio Cromie), Bruno Barsanti (direttore artistico Fondazione Elpis), Luca Boffi Alberonero (artista e performer), Lucia Giardino (curatrice e fondatrice di GAP – Guilmi Art Project), Marina Mussapi (Moleskine Foundation) e il collettivo multidisciplinare Post Disaster. Ogni partecipante è invitato a proporre un progetto capace di esplorare e interpretare i temi più significativi per la comunità londese, con l’obiettivo di attivare nuove dinamiche sul territorio e contribuire a rafforzare le identità culturali locali.

Nella stessa giornata anche l’inaugurazione della mostra Ce l’hai presente il serpente? a cura di Aosta Publishing, con musica dei Funkamari, il djset che apre un portale interdimensionale tra noi ed il regno dell’amore cosmico.

Giovedì 12 giugno il programma propone un trekking panoramico da Londa a La Rata, uno spettacolo di improvvisazione teatrale con la Comunità della Rata e una serata di approfondimento con ANPI e ARCI “La montagna resistente, tra nuovi e vecchi fascismi”.

Il 13 giugno, in una serata di concerti in piazza ad ingresso gratuito, arriva Giulia Mei, cantautrice rivelazione del 2024 diventata virale in tutta Italia con il singolo “Bandiera” – inno alla libertà e alle donne – che ha recentemente infiammato la piazza del Primo Maggio. Ad aprire la serata The Foolz, band rock Gen Z lanciata da X-Factor, e in chiusura Estremo, dj e producer con le sonorità urban ed elettroniche del suo nuovo album ERA, tutte da ballare.

Nel weekend il territorio di Londa sarà animato da una serie di iniziative che uniscono cultura, natura e tradizione. Sabato 14 giugno si terrà il convegno “La Cultura al centro di nuovi modelli di sviluppo e benessere per i territori”, seguito dall’inaugurazione ufficiale del Lago di Londa alla presenza delle autorità. A seguire, il pubblico potrà partecipare a un suggestivo Trekking Acustico alle porte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, curato da Marco Cattarossi, con la partecipazione musicale dei Vocal Blue Trains, Roberto Luti e Renza Castelli.

Domenica 15 giugno, a partire dalle ore 19:00, le attività proseguiranno con un Percorso di Terapia Forestale e con il “pranzo in vetta” al bivacco di Poggio Ratoio, seguiti da un trekking al Castello di San Leolino e, per concludere, una cena di comunità in piazza con prodotti tipici locali accompagnata da stornelli e musica popolare, per celebrare insieme il valore della condivisione e dell’identità culturale del territorio.

Le prime anticipazioni sul programma di San Godenzo e altro ancora…



Il 19 luglio a San Godenzo salirà sul palco MEG, regina dell’elettronica sperimentale, con il tour che celebra 30 anni di carriera: dagli esordi con i 99 Posse a un percorso eclettico fatto di contaminazioni e ricerca sonora, sempre all’insegna della musica elettronica. Ad aprire la serata cmqmartina, giovane talento che unisce cantautorato e cultura club, tra elettronica, sperimentazione e pop in continua evoluzione.

Ma non finisce qui: In programma ogni giorno anche talk e approfondimenti a cura della neonata Londa School of Economics, una scuola nata per ripensare il paradigma economico dominante, ripartendo dai territori e dalle aree interne, promuovendo modelli di sviluppo che rispettino la natura e rafforzino le comunità locali. E poi tante escursioni, laboratori per bambini, proiezioni di film, spettacoli teatrali e dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, laboratori di panificazione, cene di comunità con canti e balli popolari (il programma è in aggiornamento su https://montagnafiorentina.com/festival).

Il Festival è promosso dai Comuni di Londa e San Godenzo, in partenariato con LAMA Impresa Sociale, le Pro Loco dei due Comuni, l’Associazione La Casa del Sole e della Luna, il Gruppo Perché No OdV e Trame di Cultura, oltre a molte altre associazioni del territorio. L’iniziativa rientra in un progetto più ampio dedicato alla Montagna Fiorentina. Una storia che prende vita dall’amore profondo degli abitanti per la propria terra, sostenuta dalla determinazione degli amministratori e dalla partecipazione attiva di cittadini, imprese e associazioni locali. Con il sostegno dei finanziamenti europei NextGenerationEU e del PNRR Cultura, il progetto Montagna Fiorentina si propone di affrontare le sfide economiche e sociali tipiche delle aree interne, promuovendo la rigenerazione e lo sviluppo territoriale.

Vivi l’esperienza del Festival a 360° gradi



Per questa edizione del Festival, l’organizzazione vuole sperimentare un nuovo modo di coinvolgere persone che amano lavorare da remoto e vivere esperienze culturali e naturali autentiche. Per questo motivo, per chi lo vorrà, ci sarà la possibilità di usufruire di 3 pacchetti esperienziali gratuiti, pensati per freelance, studenti e curiosi digitali. Offrono alloggio, coworking, mobilità sostenibile e pieno accesso al festival — il tutto in modo semplice, accessibile e conviviale.

