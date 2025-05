Rapporto UNESCO 2025: ghiacciai in ritirata. Le soluzioni in discussione ad Accadueo

Articolo aggiornato il 23 Maggio 2025

Il Rapporto UNESCO 2025 sullo sviluppo delle risorse idriche lancia un avvertimento: il rapido scioglimento dei ghiacciai minaccia la sicurezza idrica di miliardi di persone. Le montagne, che coprono un terzo della superficie terrestre, garantiscono fino al 60% dell’acqua dolce mondiale.

Anche in Italia, la questione è cruciale: le Alpi, spesso considerate il “serbatoio d’acqua d’Europa”, svolgono un ruolo fondamentale nell’approvvigionamento idrico nazionale e potrebbero subire una riduzione del 45% del deflusso glaciale e del 35% del deflusso totale entro il 2100, con impatti su agricoltura, energia e turismo.

In questo scenario critico, il Rapporto UNESCO evidenzia l’importanza delle soluzioni basate sulla natura (Nature-based Solutions, NBS) per proteggere e gestire le risorse idriche. Accadueo 2025, dal 7 al 9 ottobre a BolognaFiere, offrirà uno spazio per esplorare queste soluzioni. Saranno presentate tecnologie avanzate per il trattamento delle acque, strategie di gestione sostenibile e sistemi intelligenti per la protezione delle risorse idriche, grazie all’Intelligenza Artificiale e all’Internet of Things.