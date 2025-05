Sostenibilità nelle grandi città italiane: a che punto siamo?

Articolo aggiornato il 23 Maggio 2025

Negli ultimi anni, la sostenibilità urbana è diventata uno dei principali temi nell’agenda politica e sociale delle grandi città italiane. La crescente attenzione verso il cambiamento climatico, l’inquinamento atmosferico e il consumo eccessivo di risorse ha spinto molte amministrazioni locali a intraprendere percorsi di transizione ecologica, cercando di coniugare sviluppo economico e rispetto per l’ambiente. Tuttavia, nonostante gli sforzi e i numerosi progetti avviati, il livello di sostenibilità raggiunto nelle metropoli italiane presenta ancora numerose criticità e differenze significative tra un contesto urbano e l’altro.

Mobilità sostenibile e trasporti pubblici: un nodo ancora aperto

Uno degli ambiti più delicati riguarda la mobilità. Le grandi città come Roma, Milano, Torino e Napoli devono fare i conti con un traffico veicolare ancora eccessivo e un trasporto pubblico che, sebbene potenziato in alcune aree, non sempre riesce a offrire un’alternativa efficace all’uso dell’auto privata. Le iniziative per incentivare l’uso di mezzi ecologici, come le biciclette e i monopattini elettrici, non hanno avuto ovunque lo stesso impatto. Inoltre, la qualità dell’aria nelle zone urbane continua a essere un problema ricorrente, con livelli di polveri sottili che spesso superano i limiti fissati dall’Unione Europea.

Efficienza energetica e rigenerazione urbana: luci e ombre

Un altro indicatore rilevante riguarda l’efficienza energetica degli edifici e il rinnovamento del patrimonio immobiliare. Le misure di incentivazione statale, come il Superbonus, hanno stimolato interventi di riqualificazione, ma non sono bastate a trasformare radicalmente l’impronta ambientale delle città. Le periferie, in particolare, soffrono ancora la mancanza di infrastrutture verdi, servizi adeguati e una progettazione urbana orientata alla sostenibilità. Sul fronte energetico, l’attenzione si sta spostando anche verso una gestione più responsabile dei consumi domestici di luce e gas, ambito in cui operano diversi attori attivi nella transizione ecologica, come nel caso di Acea, coinvolta in progetti di fornitura e gestione orientati all’efficienza e alla riduzione dell’impatto ambientale.

Gestione dei rifiuti e risorse idriche: tra buone pratiche e ritardi strutturali

Nel campo della gestione dei rifiuti, i risultati sono altalenanti. Alcuni centri urbani del Nord Italia hanno raggiunto livelli di raccolta differenziata superiori al 70%, mentre in altre aree, soprattutto nel Mezzogiorno, la percentuale resta ancora bassa. Le politiche di riduzione dell’uso della plastica e di promozione dell’economia circolare avanzano lentamente, frenate spesso da inefficienze logistiche e da una scarsa partecipazione attiva della cittadinanza. Anche la gestione delle risorse idriche richiede una pianificazione più efficace, soprattutto in previsione dei cambiamenti climatici e delle conseguenze sulla disponibilità d’acqua.

Verso una cultura urbana della sostenibilità

La sostenibilità nelle grandi città italiane si configura, dunque, come un processo ancora in fase di costruzione. Le differenze territoriali, le difficoltà strutturali e la frammentazione delle politiche ambientali rendono il percorso complesso e disomogeneo. Nonostante ciò, l’incremento della consapevolezza pubblica, l’interesse crescente del mondo accademico e delle imprese, e l’attenzione da parte delle amministrazioni rappresentano segnali incoraggianti. Sarà necessario, nei prossimi anni, rafforzare la pianificazione strategica, investire in tecnologie verdi e promuovere una cultura urbana orientata alla sostenibilità come valore condiviso e irrinunciabile.