Marco Siffredi: Il “Guerriero” dello Snowboard Estremo

Articolo aggiornato il 12 Giugno 2025

Marco Siffredi è stato un’icona e una figura leggendaria nel mondo dello snowboard estremo, noto per il suo coraggio, la sua visione e la sua instancabile ricerca di nuove sfide sulle vette più alte del mondo. La sua breve ma intensa carriera è stata costellata di successi incredibili e purtroppo si è conclusa con una scomparsa che ha lasciato un segno indelebile nello sport.

Nato a Chamonix, ai piedi del Monte Bianco, il 25 maggio 1979, Marco Siffredi è cresciuto in un ambiente che lo ha naturalmente spinto verso gli sport invernali e l’alpinismo. Giovanissimo, ha dimostrato un talento eccezionale per lo snowboard, ma la sua vera passione era il “freeride” estremo e la discesa delle cime più impegnative del pianeta con la tavola ai piedi.

Siffredi è diventato famoso per le sue discese audaci e spesso pionieristiche. La sua filosofia non era solo scendere, ma farlo con stile, scegliendo linee complesse e tecnicamente difficili. Non era un semplice atleta, ma un vero e proprio esploratore delle montagne, sempre alla ricerca del limite successivo da superare.

Il suo nome è indissolubilmente legato all’Everest. Nel maggio del 2001, Marco Siffredi compì un’impresa storica: fu il primo a scendere la vetta più alta del mondo con lo snowboard, seguendo il Norton Couloir, un percorso tecnico e pericoloso. Questa discesa fu un trionfo che lo consacrò definitivamente tra i grandi del mondo dell’alpinismo estremo e dello snowboard.

Tuttavia, la sua sete di sfida non si spense. L’anno successivo, nell’agosto del 2002, Siffredi tornò sull’Everest con un obiettivo ancora più ambizioso: scendere attraverso il Couloir Hornbein, una linea ancora più impegnativa e mai tentata prima con lo snowboard. Purtroppo, durante questa seconda spedizione, Marco Siffredi scomparve sulla montagna. Le circostanze esatte della sua scomparsa non sono mai state del tutto chiarite, e il suo corpo non è mai stato ritrovato.

La perdita di Marco Siffredi ha scosso profondamente il mondo dello snowboard e dell’alpinismo, ma il suo spirito e la sua eredità continuano a ispirare atleti e avventurieri. È ricordato non solo per le sue imprese eccezionali, ma anche per la sua umiltà, la sua passione e la sua profonda connessione con la montagna. Marco Siffredi è stato un vero “guerriero” delle cime, un pioniere che ha spinto i confini del possibile, lasciando un segno indelebile nella storia dello sport estremo.