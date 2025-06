La 17ª Edizione di “Cenando sotto un Cielo Diverso” trasforma la solidarietà in un evento unico

Articolo aggiornato il 17 Giugno 2025

L’8 luglio a Ercolano (Villa Tony)



Torna l’atteso appuntamento con la solidarietà e il gusto: “Cenando sotto un Cielo Diverso” giunge alla sua 17ª edizione, promettendo una serata indimenticabile all’insegna della buona cucina e del sostegno a importanti progetti sociali. L’evento si terrà l’8 luglio presso la suggestiva Villa Tony a Ercolano.



Quest’anno, “Cenando sotto un Cielo Diverso” si concentrerà sul tema dell'”AUTENTICITÀ: BE YOURSELF”, invitando i partecipanti a riflettere sull’importanza di essere coerenti con i propri valori e di esprimere la propria unicità. “Essere autentici richiede coraggio, poiché significa mostrarsi vulnerabili agli altri, svelando le proprie emozioni più profonde”, afferma Alfonsina Longobardi, ideatrice dell’evento e presidente dell’associazione “Tra cielo e mare”, che lo organizza. In un’epoca in cui l’autenticità è spesso confusa con la visibilità sui social media, l’evento vuole riaffermare il valore di una sincerità profonda e libera da condizionamenti esterni, richiamando la saggezza di Lao Tzu: “Preoccupati di ciò che pensano gli altri e sarai sempre loro prigioniero”.

L’evento vedrà la preziosa collaborazione dei talentuosi ragazzi dell’Alberghiero Viviani di Castellammare di Stabia, che metteranno a disposizione la loro passione culinaria, e dei ragazzi del Don Orione di Torre del Greco, che contribuiranno con il loro impegno ed energia a rendere la serata davvero speciale. L’ufficio stampa è curato da XY Agency e la parte visiva da Alfasistem.



Il cuore pulsante della serata sarà un percorso enogastronomico eccezionale: circa 230 postazioni cureranno il palato degli ospiti, offrendo un’ampia varietà di proposte culinarie. Tra chef (stellati e non), produttori, pasticceri, pizzaioli e aziende, i partecipanti potranno deliziarsi con creazioni uniche e sapori autentici. Questo straordinario evento gastronomico è reso possibile anche grazie al generoso supporto di importanti sostenitori, che da anni supportano il progetto, ovvero: Goeldlin, Nuceria Inox, Sirio Cooperativa Sociale, Le Delizie, Primi Exotic Fruit e Gerli. L’evento avrà l’onore di ospitare gli chef stellati testimonial Domenico Iavarone, Michele De Leo, Giuseppe Aversa, Ciro Sicignano, Danilo Di Vuolo e Nicola Somma, garantendo così un’esperienza gastronomica di altissimo livello.

La serata sarà arricchita dalla presenza di numerosi ospiti d’onore appartenenti al mondo dello spettacolo, tra cui comici, attori e cantanti, che si alterneranno sul palco per intrattenere il pubblico. Sono attesi Anna Capasso, Ciro Torlo, Enzo Fischetti, Enzo Paudice, Francesca Cioffi, Francesco Albanese, Gianluca Zeffiro, Luciano Caldore, Marco Lanzuise, Mario Cusitore (testimonial dell’edizione di quest’anno), Michele Selillo, Mister Hyde, Mixed by Erry e Rossella Erra. Tutti gli ospiti saranno introdotti dalla bravissima presentatrice Ida Piccolo, che guiderà la kermesse con la sua consueta professionalità e simpatia. A conclusione dell’evento, un coinvolgente dj set curato da Packy Stile, con la voce dello speaker Roberto Russo, le esibizioni di Virginia Magliacano e Raffaele Polito e l’intervento del violista Marco Manduca.



“Cenando sotto un Cielo Diverso” non è solo una cena all’aperto, ma una concreta opportunità per fare del bene. I fondi raccolti in questa edizione saranno destinati a tre importanti obiettivi:

• Acquisto di materiali per la Cooperativa Rugiada – Casa Famiglia: i bambini della società cooperativa sociale Rugiada di Castellammare di Stabia saranno i veri protagonisti di questa edizione. Parte dei fondi saranno impiegati per l’acquisto di materiale ludico-didattico essenziale per la loro casa famiglia;

• Acquisto di doni per i bambini dei reparti pediatrici di alcuni ospedali napoletani: un gesto di gioia e speranza per i piccoli pazienti ricoverati.

• Sostegno al progetto Art Helps People: un’iniziativa sociale ideata dall’artista Nello Petrucci, che utilizza il potere trasformativo dell’arte per finanziare progetti umanitari. Il prossimo intervento si concentrerà in Africa, con l’obiettivo di offrire assistenza alimentare agli anziani di un villaggio a nord sulla costa di Malindi e di supportare un orfanotrofio nella zona di Mambrui, fornendo materiali didattici, assistenza educativa e sociale, e percorsi formativi per avvicinare i bambini all’arte.

“Invitiamo tutti a partecipare a questa serata di condivisione e solidarietà – conclude Alfonsina Longobardi -. Siamo convinti che, unendo le forze, possiamo davvero fare la differenza e contribuire a costruire un futuro migliore per chi ne ha più bisogno.”