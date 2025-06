DRONITALYCentro Ricerche ENEA Brasimone, 16 settembre 2025EX-GAM BolognaFiere, 11-13 marzo 2026

Articolo aggiornato il 18 Giugno 2025

Dronitaly è l’unica manifestazione internazionale in Italia dedicata all’impiego professionale di mezzi a pilotaggio remoto per uso civile.

Punto di riferimento dal 2014 per l’intero settore, grazie al suo ruolo strategico nel tradurre ricerca e innovazione in soluzioni concrete e applicabili, per il 2025 e 2026 Dronitaly propone un percorso strategico articolato in due appuntamenti distinti, pensati per rispondere alle diverse esigenze dell’ecosistema dei droni e della mobilità aerea avanzata.

Il 16 settembre 2025 presso il Centro Ricerche ENEA al Brasimone è in programma un evento speciale su invito promosso da Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con ENEA, ASSORPAS e BolognaFiere Water&Energy, progettato per rispondere concretamente alle esigenze della Pubblica Amministrazione che desidera integrare i droni nelle proprie attività operative.

L’evento rappresenta una tappa fondamentale verso l’undicesima edizione di Dronitaly, che si terrà dall’11 al 13 marzo 2026 presso il Padiglione Ex GAM di BolognaFiere. La manifestazione offrirà una visione completa, presentando le applicazioni legate al segmento delle Aerial Operations (monitoraggio ambientale, ricerca e soccorso, ispezioni) e i progetti dell’Advanced Air Mobility and Delivery – allargando il focus 2026 ai software per l’analisi dei dati, fino all’utilizzo dell’IA.