Libri:  nuovo volume illustrato della collana kids “Professione Rapper”.

Articolo aggiornato il 28 Giugno 2025

Agenzia Pensiero Creativo allarga il suo catalogo di narrativa per bambini e ragazzi col un nuovissimo simpatico romanzo illustrato “Professione rapper”. I testi sono di Valentina Olivato; le illustrazioni sono opera di Ylenia Romanelli.

Il volume è disponibile in tutte le librerie e store digitali dal 25 Giugno.

“Professione Rapper” è disponibile anche sul sito della casa editrice al link https://www.agpensierocreativo.it/product-detail/productidn/3112238/professione-rapper

E’ così che da subito si presenta ai lettori il giovanissimo Arturo, bambino di nove anni che frequenta la scuola primaria e vive in una famiglia che lui definisce “strampalata” ma a cui lui è molto affezionato.

La scuola non è proprio il suo posto preferito; preferisce di gran lunga stare in giardino con i suoi amici, a ridere, scherzare e – soprattutto – a rappare. Perché Arturo ha un sogno: diventare un rapper famoso.

Con la testa piena di rime e il cuore colmo di energia, Arturo, detto “Arty” compone canzoni insieme alla sua banda di amici, sempre pronti a divertirsi e a subire le sue burle spettacolari. Si mette infatti spesso nei guai con i suoi amici Giù e Nino e, insieme a loro, ha creato la B.S.S. (Banda Super Segreta) che combatte le ingiustizie.

La vita in casa non è sempre facile: Arturo vive con sua madre, sempre indaffarata col lavoro, e il fratello maggiore, che spesso lo tratta come un “piccolo”. Il papà non c’è più da tempo, ma Arturo ha imparato a cavarsela, aiutando come può e tenendo acceso il sorriso.

Un giorno arriva in classe un nuovo compagno: si chiama Amir, è appena arrivato in Italia e anche lui ha una passione travolgente per il rap. Tra i due nasce subito una sfida a colpi di rime e creatività: chi sarà il migliore?

Ma qualcosa di speciale sta per accadere. Una sorpresa inaspettata cambierà tutto e porterà Arturo un passo più vicino al suo sogno.

“Professione Rapper” di Valentina Olivato è la storia di un bambino che crede nel potere delle parole e nel ritmo del cuore.

Le illustrazioni della giovanissima e talentuosa artista Ylenia Romanelli sono tutte fatte a mano, con matita e china.

“Professione Rapper” è il libro ideale per i giovanissimi appassionati di lettura che intendono leggere una storia leggera e divertente adatta sotto l’ombrellone o nei pomeriggi di relax.

————————————————-

Biografia: Valentina Olivato lavora come autrice ed editor per l’editoria scolastica e insegna italiano in un’università americana. Nel 2001 ha vinto il premio “Campiello Giovani” e da quel giorno non ha smesso di interessarsi alla scrittura. Vive attualmente a Bologna, ma ha passato gli ultimi quindici anni vagabondando tra Londra, Lisbona e Roma. Ha lavorato come speaker, e dice che la radio le rimarrà sempre nel cuore. Ha pubblicato un albo illustrato, di cui va molto fiera, La bambina che raccoglieva i sogni,che si è aggiudicato il Marchio della Microeditoria di qualità. Di recente è uscito I cercatori di lucciole, e l’autrice ha scoperto gli audiolibri insieme alla casa editrice francese “Lunii”, per cui ha scritto la biografia di Alfonsina Strada. Ha pubblicato Il piccolo libro delle Maree con Pendragon e sostiene che un giorno partirà per mete misteriose e lontane, a bordo di una barca a vela. Per il momento, però, è riuscita a farlo solo attraverso i suoi racconti. Si è anche cimentata come regista con il documentario The childhood experience, ma questa è tutta un’altra storia.

Ylenia Romanelli è una giovane illustratrice nata e cresciuta ad Acerra, in provincia di Napoli. Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Napoli con indirizzo Grafica d’Arte, e questo romanzo è la sua prima esperienza con una casa editrice.

Fin da piccola è appassionata di disegno e affascinata da ogni forma d’arte, dalla pittura alla fotografia, dal fumetto alla scultura.

Ama sperimentare tecniche diverse e cambiare prospettiva: per questo ogni giorno si dedica a un hobby nuovo, trasformando la curiosità in esercizio creativo.