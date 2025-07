Questo weekend Casavecchia e Pallagrello Wine Festival, a Pontelatone (Caserta) evento dell’estate dedicato ai due grandi vitigni autoctoni casertani

Articolo aggiornato il 30 Giugno 2025

Questo week-end a Pontelatone (Caserta) l’evento dell’estate: dal 4 al 6 luglio il cuore antico di Pontelatone (Caserta) si trasformerà in una grande vetrina del vino di qualità in occasione del Casavecchia & Pallagrello Wine Festival, promosso da La Strada del Vino del Casavecchia di Pontelatone e dalla Pro Loco di Pontelatone, in collaborazione con AIS Campania.

Nel centro storico degustazioni, masterclass, spettacoli musicali e mostre culturali. Si comincerà venerdì 4 luglio con i saluti istituzionali e uno degli appuntamenti più attesi del festival, ovvero la prestigiosa masterclass guidata da una firma di riferimento nel panorama enologico nazionale: il 4 luglio, alle ore 18:30, presso Il Wengè, il giornalista Luciano Pignataro e il delegato di Caserta dell’AIS – Associazione Italiana Sommelier Campania, Pietro Iadicicco, condurranno una degustazione dedicata al Casavecchia. Saranno presenti Cesare Avenia, presidente Consorzio Vitica, Andrea Granito, neo presidente de La Strada del Vino del Casavecchia di Pontelatone, Francesco Scaramuzzo, vice presidente della Strada del Vino, Lorenzo Monaco, presidente Pro Loco di Pontelatone. Alle ore 20 apertura stand e cantine.

Sabato 5 luglio alle ore 20 apertura stand e cantine e, alle ore 20.30, in Piazza Cutillo, l’attesa filatura della mozzarella, una dimostrazione della realizzazione di uno dei prodotti più amati della zona, guidata da Manuel Lombardi con la partecipazione dei Caseifici Antica Casella e La Baronia.

Domenica 6 luglio, sempre presso Il Wengè, alle ore 18:30 sarà la volta della masterclass sul Pallagrelloguidata dalla giornalista Antonella Amodio e dal vice delegato di Caserta dell’AIS Campania Giuliana Biscardi. Saranno presenti Cesare Avenia, presidente Consorzio Vitica, Andrea Granito, neo presidente de La Strada del Vino del Casavecchia di Pontelatone, Francesco Scaramuzzo, vice presidente della Strada del Vino, Lorenzo Monaco, presidente Pro Loco di Pontelatone.Sempre in Piazza Cutillo alle ore 20.00, ci sarà lo Show Cooking Ėlite cucina con Punto e Pasta e Caseificio Antica Casella.

Non mancheranno momenti di intrattenimento musicale dal vivo: venerdì 4 luglio si esibirà la Giusy Vigliotti 4et Band, sabato 5 luglio Jens Groove Full Band e domenica 6 luglio The Caponi Brothers.

Accanto al vino, protagonista anche il food con una rigorosa selezione di prodotti locali: dai formaggi del Caseificio Antica Casella e Caseificio La Baronia, ai piatti tipici del Ristorante A Patricella e degli Agriturismi La Monticella e Le Fontanelle, passando per la carne selezionata della Braceria Caudinum e la pasta artigianale del Pastificio Punto e Pasta.

La presenza di numerose cantine, riservata esclusivamente alle realtà vinicole che rientrano nella DOC di Pontelatone, testimonia la crescente rilevanza di questi vitigni nel panorama vitivinicolo nazionale. Tra le aziende partecipanti figurano nomi ormai consolidati come Alois, Azienda Agricola Le Fontanelle, Cantina Civittolo, DG & Company, Il Verro, Masseria Piccirillo, Raffaele Campagnano, Sagliocco Vini, Scaramuzzo Winery, Sclavia, Vigne Chigi e Viticoltori del Casavecchia. L’ingresso alla manifestazione è facilitato da un comodo parcheggio situato a soli 200 metri dal cuore pulsante degli eventi.

Il Casavecchia & Pallagrello Wine Festival si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati e per tutti coloro che vogliono esplorare il cuore pulsante della produzione vinicola casertana. Per ulteriori dettagli e informazioni: tel. 351.3172715 o casavecchiapallagrello@gmail.com.