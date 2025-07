Premio SEIF 2025: assegnato a Letizia Magaldi per il suo impegno nello sviluppo sostenibile

Articolo aggiornato il 2 Luglio 2025

Un tributo all’impegno e alle azioni concrete in favore del mare e della sostenibilità ambientale: questo è il cuore del Premio SEIF, giunto quest’anno alla sua seconda edizione e ideato e assegnato da Fondazione Acqua dell’Elba. Il riconoscimento è stato conferito a Letizia Magaldi, Presidente dell’Associazione Kyoto Club e Vice Presidente Esecutivo di Magaldi Green Energy, in virtù del suo straordinario e riconosciuto impegno a supporto dello sviluppo sostenibile.

La premiazione è avvenuta venerdì 27 giugno nel corso della serata inaugurale della settima edizione di SEIF – Sea Essence International Festival, il primo festival internazionale dedicato alla salvaguardia e valorizzazione del mare e della sua essenza, in corso fino al 29 giugno in una nuova veste “diffusa” che coinvolge tutti i sette comuni dell’Isola d’Elba.

Premio SEIF 2025 a Letizia Magaldi: la motivazione

Un’eccezionale abilità nel creare alleanze e sviluppare azioni che rappresentano perfettamente il nuovo modello economico e sociale di cui lo sviluppo sostenibile necessita. Queste le motivazioni che hanno orientato la Fondazione Acqua dell’Elba nella scelta per l’assegnazione del Premio SEIF 2025, riconoscendo a Letizia Magaldi un virtuoso esempio di leadership che si distingue per l’instancabile impegno teso verso un futuro più green e innovativo. Nel 2023, Magaldi era già stata insignita del prestigioso premio “Iconic Women Creating a Better World for All” dal Women Economic Forum (WEF).



Figura di spicco nel panorama italiano della sostenibilità ambientale e con oltre 20 anni di esperienza, Letizia Magaldi è alla guida del Kyoto Club, organizzazione non profit fondata nel 1999 che riunisce imprese, enti, associazioni e amministrazioni locali, tutte impegnate nella riduzione delle emissioni di gas serra in linea con il Protocollo di Kyoto, l’Accordo di Parigi e il Green Deal europeo. Il Kyoto Club ha come obiettivi fondamentali la promozione di un modello di sviluppo sostenibile, l’educazione e sensibilizzazione su temi ambientali, e la creazione di iniziative orientate all’efficienza energetica e all’uso delle energie rinnovabili. Inoltre, il Kyoto Club sostiene la bioeconomia e l’economia circolare, favorendo la collaborazione tra attori diversi e promuovendo la ricerca e l’innovazione nel campo delle tecnologie sostenibili.

Con il fratello, è alla guida come Vice Presidente Esecutivo di Magaldi Green Energy, impresa innovativa dedicata allo sviluppo e alla commercializzazione di tecnologie per la generazione e lo stoccaggio di energia rinnovabile. L’azienda è impegnata a guidare la transizione energetica mediante soluzioni rivoluzionarie, creando un contributo significativo al processo di decarbonizzazione del settore industriale e offrendo servizi flessibili alla rete elettrica.

“La crisi climatica – ha dichiarato Letizia Magaldi – ci impone di agire per raggiungere i target europei di decarbonizzazione. Questa sfida ambientale è non solo una priorità etica ma rappresenta soprattutto un’opportunità di crescita economica. Lo sviluppo sostenibile – ha concluso – è la risposta che dobbiamo al futuro ed è il miglior alleato per la competitività del nostro sistema industriale”.

“Con l’assegnazione del Premio SEIF 2025 a Letizia Magaldi, Fondazione Acqua dell’Elba celebra i meriti di una delle figure più significative nel panorama della sostenibilità italiana, invitando a riflettere sull’importanza delle azioni quotidiane che possono incidere tangibilmente nel percorso di costruzione collettiva di un futuro migliore per il mare, per il Pianeta e per l’intera umanità”, ha sottolineato Fabio Murzi, Presidente Fondazione Acqua dell’Elba.

Fondazione Acqua dell’Elba è una realtà no-profit nata nel 2022 dalla volontà di Acqua dell’Elba per dare maggiore forza all’impegno da sempre profuso a favore dell’Isola d’Elba con una struttura dedicata, per amplificare l’impatto delle attività sul territorio e contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone che lo vivono. La Fondazione è impegnata in programmi dal respiro nazionale e internazionale lungo cinque direttrici – Ambiente, Istruzione, Cultura, Sanità e Arte – per contribuire a tutelare l’ecosistema dell’isola e a valorizzarne il patrimonio sociale e culturale.