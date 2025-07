«Architecture party» tra arte, musica e un pizzico di calcio

Articolo aggiornato il 3 Luglio 2025

Dimensione Casa Ferrara ha celebrato 40 anni con l’evento “Casa e atmosfere”

L’ispirazione per l’evento dell’imprenditore Paolo Ferrara, che ha celebrato la storia della sua azienda, è stata l’arte e l’architettura, condita dalla passione per il calcio. Infatti, tra le centinaia di ospiti che hanno partecipato allo speciale “architecuture party” organizzato da Visivo Comunicazione, erano presenti anche i componenti della squadra degli architetti Napoli Calcio. Con loro professionisti dalla visione audace e lo spirito intrepido: Dario Raguzzino, Giorgio Marchesi, Mariella Ferrara, Francesco de Lise, Gennaro Polichetti, Paola Astuto. Un evento multisensoriale, dalla materia prima all’arte industriale, intitolato “Casa e atmosfere”, che si è animato a Casoria, per i 40 anni di Dimensione Casa Ferrara e i 100 anni dell’impresa di famiglia, nel settore dell’arredo e del design. In scena l’arte del progettare spazi, tra interno ed esterno, dove gli ospiti sono stati trasportati in un viaggio immersivo, avvolti da atmosfere suggestive e narrazioni abitative. Il percorso infatti si è snodato tra scene ispirate alla quotidianità domestica, rivisitate in chiave poetica. Le terrazze e l’area piscina hanno ospitato momenti evocativi dedicati al relax, alla lettura e alla musica. Il racconto si è completato con una scenografica area food a cura di chef professionisti: show-cooking, bracieri accesi, sapori autentici del territorio. “Casa e atmosfere” si è presentato come un evento esclusivo e coinvolgente, pensato per celebrare il passato, il presente e il futuro di un’eccellenza del territorio, che da generazioni porta avanti la cultura dell’abitare con passione e il senso del bello.