“Giubileo for All”: partono i percorsi giubilari tra Amalfi e Cava de’Tirreni

Articolo aggiornato il 10 Luglio 2025

“Sette Chiese, un unico cammino di storia, fede e inclusione” è un percorso giubilare accessibile a tutti nel cuore della Diocesi Amalfi – Cava de’ Tirreni.L’iniziativa tocca sette chiese del territorio dell’Arcidiocesi, da Cava de’ Tirreni, a Positano, da Amalfi a Tramonti passando per Agerola e si distingue per l’impegno concreto nel rendere i luoghi della fede realmente aperti e fruibili a tutti:. I percorsi interesseranno la Chiesa di Santa Maria del Santissimo Rosario – Bomerano (frazione di Agerola) ,la Rettoria di San Benedetto – Amalfi,la Basilica di Maria Santissima Incoronata dell’Olmo – Cava de’ Tirreni,il Santuario “Piccola Lourdes” – Santissima Annunziata – Cava de’ Tirreni,la Chiesa di Santa Maria dell’Assunta – Positano,la Chiesa di San Francesco – Polvica (frazione di Tramonti) ,la Chiesa di Santa Maria delle Grazie – Raito (frazione di Vietri sul Mare).Ciascuna delle sette chiese presenta un completo abbattimento delle barriere architettoniche e, grazie al progetto, si è intervenuti anche sull’abbattimento delle barriere cognitive, attraverso la realizzazione di materiali descrittivi tradotti in LIS, Braille e lingua inglese. Questo approccio innovativo consente di valorizzare non solo il patrimonio storico, artistico e culturale, ma anche di accompagnare il visitatore in un percorso spirituale: ogni tappa è arricchita da uno specifico itinerario di fede e dalla possibilità di scoprire opere d’arte significative, custodite in questi scrigni di bellezza architettonica e paesaggistica.

I percorsi giubilari si inseriscono nel progetto “Giubileo For All”, unica tappa riconosciuta in Regione Campania dalla Conferenza Episcopale Italiana nell’ambito del Giubileo dedicato al tema dell’accessibilità universale, finanziato dalla Legge di Bilancio 2025 della Regione Campania, con Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio e Patrimonio della Regione Campania che ha seguito minuziosamente il progetto. Lo stesso

è realizzato sotto il coordinamento del Vicario Generale, don Beniamino D’Arco e del Vicario Episcopale per la Pastorale, don Mario Masullo, ed ha visto la fattiva partecipazione del responsabile dell’Ufficio diocesano per i Beni Culturali, don Pasquale Imperati e del prezioso supporto di don Andrea PacellaIl e vede coinvolti come partner l'ArciDiocesi Amalfi -Cava de'Tirreni l’Abbazia Benedettina della Santissima Trinità, la Caritas Diocesana Amalfi-Cava e l’Associazione Archeoclub La Cava, impegnati a loro volta in iniziative tese a raccontare e valorizzare i luoghi simbolo della città di Cava de’ tirreni nell’ottica di una accessibilità universale.