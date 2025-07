Cleopatra Sidi Heneish: la proposta Going Resort a Marsa Matrouh 

Articolo aggiornato il 25 Luglio 2025

Sulla costa Nord dell’Egitto, un all inclusive elegante con anima mediterranea

Going Resort presenta la sua ultima novità a Marsa Matrouh: il Cleopatra Sidi Heneish. Questo resort, che sorge sulle acque cristalline del Mar Mediterraneo, incarna gli sfarzi e il fascino dell’antico Egitto, promettendo un’esperienza unica.

Scelto dal team del tour operator per la sua capacità di coniugare raffinatezza, servizi di qualità e location esclusiva, il resort rappresenta perfettamente la filosofia Going Stylosophy. L’architettura armoniosa, immersa in un contesto desertico affacciato sul mare, si distingue per le linee pulite degli edifici bianchi e i motivi geometrici che si integrano perfettamente nel paesaggio naturale, caratterizzato da spiagge sabbiose, mare turchese e una piacevole brezza costiera.

Con sette piscine, sei punti ristoro – tra cui tre ristoranti – e un’ampia proposta sportiva, Cleopatra Sidi Heneish entra nell’offerta Summer 2025 dei Going Resort, completando il “Mediterraneo Going” che comprende già le celebri mete di Creta e Rodi.

Family friendly e con spazi esclusivi per il relax

Il resort dedica un’attenzione particolare alle famiglie: i più piccoli possono divertirsi in una piscina poco profonda con scivolo e fontana, nell’area giochi o con attività come minigolf e ping pong, sempre seguiti in sicurezza dai Going Ambassador. Per gli adulti, aree relax con chaise longue e cabane private offrono un tocco di esclusività. La SPA del Cleopatra Sidi Heneish propone (a pagamento) una ricca selezione di trattamenti estetici e benessere, con piscina coperta, quattro bagni turchi, due saune e una vasca idromassaggio esterna. L’offerta gastronomica, come da tradizione Going, è uno dei punti di forza: il ristorante principale serve un buffet internazionale disponibile tutto il giorno, il Veranda propone specialità italiane, mentre Alaska è dedicato alla cucina egiziana. Completano l’offerta tre bar, ideali per cocktail, aperitivi e momenti conviviali: uno in spiaggia, uno nella lobby e uno a bordo piscina. Il soggiorno all inclusive, abbinato a voli diretti da cinque aeroporti italiani, include la formula dine around: tre sere a settimana gli ospiti possono cenare nei ristoranti tematici, prenotando in anticipo.

I voli diretti per Marsa Matrouh partono tutti i martedì fino a fine settembre da Roma Fiumicino, Bologna, Bergamo Orio al Serio, Milano Malpensa e Verona.

Esperienze autentiche e digital concierge

Il secondo giorno di soggiorno, tutti gli ospiti sono invitati a partecipare a un’escursione guidatagratuita alla scoperta dei luoghi più significativi della destinazione: dalla Moschea Al Awam alla Chiesa di Santa Maria, fino al caratteristico Souq Libya, il vivace mercato dove fare acquisti e immergersi nella cultura locale. Infine, grazie all’app “What’s Going ON”, scaricabile dagli store digitali, è possibile prenotare attività on demand come yoga, eventi speciali e sorprese organizzate con il supporto dei Going Ambassador, per completare una vacanza davvero su misura.