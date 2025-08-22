Foto di Tejas Ghongadi da Pixabay

Quali sono le meduse più pericolose del mondo?

Articolo aggiornato il 22 Agosto 2025

Le meduse più pericolose del mondo si trovano principalmente nelle acque calde dell’Oceano Indiano e Pacifico e sono note per i loro veleni estremamente potenti, capaci di causare dolore lancinante e, in molti casi, la morte in pochi minuti.

Ecco un elenco delle meduse considerate tra le più letali:

1. La Cubomedusa (Box Jellyfish – Chironex fleckeri)

È quasi universalmente riconosciuta come l’animale marino più velenoso al mondo. Vive nelle acque costiere del nord dell’Australia e del sud-est asiatico. Il suo veleno è un potente mix di cardiotossine e neurotossine che agisce sul cuore e sul sistema nervoso. Il contatto con i suoi lunghissimi tentacoli (che possono raggiungere i 3 metri) provoca un dolore insopportabile e, se la persona non viene trattata immediatamente, può portare a paralisi, insufficienza cardiaca e morte in un tempo brevissimo, a volte in meno di cinque minuti.

2. La Cubomedusa Irukandji (Carukia barnesi)

Nonostante le sue dimensioni minuscole (il corpo non supera i 2-3 centimetri), è letale. La sua puntura è inizialmente quasi indolore, ma dopo circa 30 minuti a 2 ore, si manifesta una serie di sintomi noti come “Sindrome di Irukandji”: dolore muscolare e addominale atroce, vomito, aumento della pressione sanguigna e un profondo senso di ansia e “fine imminente”. Sebbene la morte sia rara, i sintomi sono talmente violenti da richiedere un ricovero urgente e possono portare a emorragia cerebrale o insufficienza cardiaca.

3. La Caravella Portoghese (Physalia physalis)

Sebbene non sia una vera e propria medusa ma un “sifonoforo” (una colonia di organismi collegati), è tra le creature marine più temute. Le sue lunghe braccia, che possono estendersi per diversi metri, sono cariche di nematocisti urticanti. La sua puntura causa un dolore lancinante, ustioni e reazioni sistemiche. Sebbene raramente fatale per gli esseri umani, può causare sintomi gravi e il suo veleno rimane attivo per settimane anche se l’animale è spiaggiato o morto.

4. L’Ortica di mare giapponese (Chrysaora pacifica)

Originaria delle acque del Giappone, è un’altra medusa da cui tenersi alla larga. Possiede tentacoli molto lunghi e il suo veleno, sebbene non letale come quello delle cubomeduse, è noto per causare un dolore molto intenso, reazioni allergiche e arrossamenti cutanei. Le punture possono essere particolarmente pericolose se si entra in contatto con una grande quantità di tentacoli.