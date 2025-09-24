Le Piantagioni del Caffè a HOST 2025: trasparenza, consapevolezza esostenibilità al centro della nuova strategia e del nuovo design

Articolo aggiornato il 24 Settembre 2025

Livorno, settembre 2025 – A HOST Milano 2025 Le Piantagioni del Caffè presenterà

un’immagine e uno stand completamente rinnovati, con un design che, partendo da quello

lanciato nel 2021, evolve per raccontare in modo chiaro la direzione che l’azienda vuole

perseguire nei prossimi anni.

Al centro di questa rinnovata azione e a fianco della innata attenzione verso la qualità del

caffè, ancor più trasparenza, desiderio di creare consapevolezza e attenzione alle tematiche

ESG.

Un aspetto che si può anticipare è la presentazione del primo Report di Sostenibilità

dell’azienda, che raccoglie i dati e gli obiettivi concreti perseguiti nel corso dell’anno 2024:

un documento che racconta l’impegno dell’azienda per contribuire a rendere il mondo del

caffè sempre più capace di compiere e ispirare scelte consapevoli.

Tra le altre novità, alcune delle quali molto importanti, che verranno svelate in fiera, sarà

presentato il nuovo packaging: riciclabile, CO₂ neutral, monomateriale e richiudibile.

Iacopo Bargoni, CEO, commenta:

“Rendiamo concreto un set di valori che ci guida da sempre: la qualità del nostro caffè resta

centrale, ma vogliamo sempre più che il nostro lavoro comunichi anche il senso di

responsabilità che sentiamo verso il pianeta e le comunità.”

Prunella Meschini, R&D Manager, aggiunge:

“Il nostro primo Report di Sostenibilità non è un traguardo ma un punto di partenza: è un

impegno a misurarci e migliorarci. È il modo per rendere trasparente e concreto il nostro

percorso, nella convinzione che l’attenzione nei confronti delle tematiche legate alla

sostenibilità non sia un accessorio, ma una responsabilità quotidiana.”

Dal 17 al 21 ottobre, a HOST Milano, Le Piantagioni del Caffè invita a scoprire da vicino

queste novità e a confrontarsi con l’azienda sul futuro che vuole costruire.