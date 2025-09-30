Al via la II edizione della rassegna letteraria Una Somma di Libri

Articolo aggiornato il 30 Settembre 2025

Sabato 27 settembre 2025, alle ore 17:00, nella splendida cornice del Castello D’Alagno di Somma Vesuviana, ha preso ufficialmente il via la seconda edizione di “Una Somma di Libri”, la rassegna letteraria organizzata da Cartolibromania e Cultura a colori, con il patrocinio della Regione Campania, il Comune di Somma Vesuviana, Castello di Carta e Arci di Somma Vesuviana.

L’inaugurazione si è aperta con la presentazione di un libro dal grande valore storico e letterario, “Francesco Mastriani – Inedito Discorso accademico sul Manzoni” (Edizioni Mea), di Angela Gionti e Maria Rotunno, con prefazione di Tommaso Zarrillo.

All’incontro sono intervenuti Salvatore Di Sarno, Sindaco di Somma Vesuviana, e Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura, insieme a Imma Malva di Cartolibromania, alle autrici Angela Gionti e Maria Rotunno e all’attore Diego Sanchez, che contribuirà a rendere la serata ancora più coinvolgente. A moderare la presentazione Sonia Sodano, direttrice del giornale Cultura A Colori, mentre la compagnia teatrale Il Valigione 2.0 ha dato voce alle parole del libro.