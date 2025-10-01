Convegno – Sostenibilità essenziale. Il futuro della Terra, il futuro del vino

Sarà un momento di confronto di altissimo profilo a caratterizzare la giornata di domenica 5 ottobre durante la prima edizione di Wine For Earth, l’innovativo evento organizzato da Area 52 che si terrà nelle eleganti sale dell’Hotel Principe di Savoia.

Il cuore della mattinata sarà la tavola rotonda dal titolo “Sostenibilità Essenziale: il Futuro della Terra, il Futuro del Vino”, in programma dalle 10:00 alle 12:00. L’incontro, realizzato in collaborazione con Earth Day Italia e Doctor Wine, affronterà i temi più urgenti per il settore vitivinicolo, dall’impatto dei cambiamenti climatici alle strategie per un’agricoltura sempre più sostenibile.



A moderare il dibattito sarà Pierluigi Sassi, Presidente di Earth Day Italia, affiancato da una delle firme più autorevoli della critica enologica, Daniele Cernilli, noto come DoctorWine.

Il panel dei relatori vedrà la partecipazione di alcune delle figure più influenti del mondo del vino e della ricerca scientifica:

• Stefano Stefanucci, Direttore di Equalitas

• Loris Vazzoler, Direttore Tecnico di Herita Marzotto Wine Estates

• Giovanni Minetti, Presidente del Consorzio Alta Langa

• Andrea Rossi, Presidente Consorzio Vino Nobile di Montepulciano

• Riccardo Velasco, Direttore del Centro di Ricerca in Viticoltura ed Enologia del CREA

• Angelo Riccaboni, Professore Ordinario di Economia Aziendale all’Università di Siena e esperto nell’attuazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.



Questo appuntamento rappresenta il culmine di un evento che, per due giorni, unirà l’eccellenza enologica all’impegno per un futuro più verde, nel contesto della presentazione della Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2026.

Oltre al talk, il programma di Wine For Earth offrirà al pubblico la possibilità di partecipare a masterclass tematiche condotte da Daniele Cernilli e il suo staff per degustare e approfondire la conoscenza di prodotti d’eccellenza.



Per iscriversi alle Masterclass visitare il sito:

www.doctorwine.wine/event/milano-wine-for-earth



Domenica 5 ottobre 2025 – Ore 10

Hotel Principe di Savoia – Piazza della Repubblica, 17 – Milano