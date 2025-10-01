Drenaggio urbano: pianificare, intervenire e finanziare l’adattamento (Dir. UE 2024/3019), nella giornata di studio con MASE e AneA

Articolo aggiornato il 1 Ottobre 2025
|Il 7 ottobre 2025 Accadueo dedica un’intera giornata di studio al drenaggio urbano, articolata in 5 sessioni consecutive nella Sala Oceano (Pad. 25) in collaborazione con MASE e AneA. Il ciclo costituirà un approfondimento tecnico–istituzionale sulla pianificazione e il finanziamento delle azioni di adattamento, sui ruoli e le competenze del SII, sulle soluzioni per il deflusso e sulle Nature-Based Solutions, con una tavola rotonda conclusiva dedicata alla governance.
Dalle 09:45 alle 11:15, la sessione «Drenaggio urbano: pianificare, intervenire e finanziare le azioni di adattamento» apre la giornata di studio con un focus su strategie e strumenti finanziari per l’adattamento del drenaggio urbano, con particolare attenzione alla Direttiva (UE) 2024/3019.
Saluti istituzionali
Laura D’Aprile, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
Introduce e modera
Angiolo Martinelli, MASE.
Intervengono
Alba Fagnani, Presidenza del Consiglio dei Ministri
Cristina Govoni, Regione Emilia-Romagna
Stefano Sassone, Confindustria Cisambiente
Giorgio Centurelli, MASE.