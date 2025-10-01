Professione rapper di Valentina Olivato con le illustrazioni di Ylenia Romanelli

Articolo aggiornato il 1 Ottobre 2025

Una nuova, interessante uscita editoriale per l’Agenzia Pensiero Creativo: è “Professione Rapper” di Valentina Olivato, con illustrazioni di Ylenia Romanelli.

Il mondo di Arturo, un bambino di nove anni che frequenta la scuola elementare, con il cuore e la mente già proiettati verso il rap, è un vortice di creatività e avventura. Nella sua testa, le rime fluiscono con naturalezza e per lui la musica non è un semplice passatempo: Arturo ha già messo insieme un vero e proprio kit del rapper perfetto, un tesoro di quaderni pieni di testi, un microfono improvvisato e un inesauribile entusiasmo che lo spinge a scrivere canzoni a getto continuo.

La sua vita si svolge all’interno di una famiglia che lui stesso definisce “strampalata”, ma a cui è legato da un affetto profondo. Arturo non è un grande fan della scuola. Preferisce di gran lunga stare all’aria aperta nel suo giardino con gli amici. L’ambiente scolastico non lo entusiasma e spesso si ritrova nei guai insieme ai suoi amici e complici, Giù e Nino. Insieme a loro, Arturo ha fondato un’organizzazione segretissima, la B.S.S. (Banda Super Segreta), il cui unico scopo è quello di lottare contro le ingiustizie.

Con il suo soprannome, “Arty”, Arturo ha una dote speciale: quella di dare soprannomi a chiunque incontri, creando un suo personale universo di personaggi. È un leader nato, capace di trasformare la noia in un’occasione per fare qualcosa di grande, anche se a volte si tratta solo di piccoli guai.

Un giorno, in classe, arriva un nuovo compagno di banco: è appena arrivato in Italia e condivide la stessa sfrenata passione per il rap. Tra i due si accende immediatamente una sfida a colpi di rime e creatività.

“Professione rapper” è un bel libro, divertente e scanzonato, ben scritto. E va oltre la semplice passione per il rap di un bambino di nove anni. È un racconto che affronta temi cruciali come il bullismo, l’amicizia e la famiglia, ma soprattutto celebra il potere inarrestabile delle passioni. Le canzoni rap di Arturo narrano la quotidianità, la sua battaglia contro gli insegnanti e le ingiustizie che ha deciso di affrontare. Ne risulta una lettura divertentissima e coinvolgente, perfetta per i giovani lettori.