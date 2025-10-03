I Giardini di Castel Trauttmansdorff vestiti per l’autunno

Articolo aggiornato il 3 Ottobre 2025

Tutta la meraviglia dei colori del foliage

nel giardino botanico di Merano

©Philip Unterholzner

Merano, 30 settembre 2025 – La stagione dei Giardini di Castel Trauttmansdorff è prossima alla chiusura, ma prima di calare il sipario, i Giardini si mostrano con la veste più bella dell’anno, quella autunnale. La ricca vegetazione degli oltre 80 paesaggi botanici di Trauttmansdorff offre ai visitatori di questo periodo uno spettacolo speciale, di una bellezza emozionante, che lascia senza fiato. Nello sguardo d’insieme, al verde di sfondo si sommano colori intensi, sfumature, tonalità cangianti, che dal giallo virano all’arancione, fino al rosso e al marrone. Una visita ai Giardini di Castel Trauttmansdorff in autunno regala uno spettacolo naturale di rara bellezza.

I Giardini di Castel Trauttmansdorff resteranno aperti fino al 9 novembre e, grazie al Biglietto di Tardo Autunno, valido dal 1° al 9 novembre, la visita in questo periodo ha un costo ridotto a 10,00 € a persona (sotto i 18 anni gratis).

Ecco alcune foto del foliage ai Giardini (©Philip Unterholzner).



Per ulteriori informazioni: www.trauttmansdorff.it.

****

I Giardini di Castel Trauttmansdorff

Suddivisi in quattro aree tematiche, i Giardini di Castel Trauttmansdorff presentano, su una superficie di 12 ettari, più di 80 paesaggi botanici con piante da tutto il mondo. La loro posizione panoramica è unica: a forma di anfiteatro naturale, si estendono su un dislivello di oltre 100 metri, aprendo a ogni passo affascinanti prospettive panoramiche sulle montagne circostanti e sulla città di Merano e integrandosi con perfetta armonia nel paesaggio naturale circostante. Grazie al clima mite del territorio, quello dei Giardini di Castel Trauttmansdorff è il luogo ideale per un giardino botanico, offrendo la possibilità di ospitare piante provenienti da tutto il mondo, alcune delle quali sono esemplari rari. Meravigliosi tripudi di fioritura cambiano l’aspetto dei Giardini settimana dopo settimana, rendendo le visite affascinanti in ogni stagione.

I Giardini sono un’esperienza per tutti i sensi e per tutte le età, luogo di riposo e svago sia per gli esperti del settore che per i profani.

Nel cuore dei Giardini troneggia Castel Trauttmansdorff dove, un tempo l’amata Imperatrice Elisabetta, meglio conosciuta come Sissi, trascorreva la stagione invernale. Oggi questo stesso castello è sede del Touriseum, il Museo provinciale altoatesino del Turismo che racconta 250 anni di storia del turismo alpino.

Grazie al mix unico di giardino botanico e attrazione turistica, al riuscito connubio tra natura, cultura e arte e al loro inconfondibile spirito d’innovazione, i Giardini di Castel Trauttmansdorff sono stati premiati più volte a livello nazionale, europeo ed internazionale.

(©Philip Unterholzner)