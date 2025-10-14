Wireless & Towers 2026, la nuova fiera dedicata a infrastrutture, tecnologie e servizi per tlc, broadcasting e satcom  

Articolo aggiornato il 14 Ottobre 2025

Wireless & Towers 2026 è la prima fiera e conferenza internazionale nel Sud Europa dedicata a torri di trasmissione, infrastrutture, tecnologie e attrezzature per telecomunicazioni, broadcasting, satcom, geospaziale, settori della sicurezza, smart cities, emergenza e territorio.

L’evento, organizzato da A151 srl, si svolgerà dal 7 al 9 ottobre 2026 a Bologna Fiere e si propone come rappresentativo di un mondo che in Italia ha un ruolo strategico. In un contesto di crescente domanda di connettività wireless, gestione dei dati e trasformazione digitale, è infatti fondamentale sostenere lo sviluppo di servizi e tecnologie innovative per persone, aziende e tutto il Paese.

Wireless & Towers 2026 si rivolge a tutti gli operatori del settore e, in particolare, a MNOs (Mobile Network OperatorS), towerco, broadcaster, telco, aziende satellitari, geospaziali, di gestione urbana e del territorio, utilities e pubblica amministrazione.

In fiera sarà esposto il meglio di tecnologie, infrastrutture, attrezzature e servizi per applicazioni nell’ambito di information, broadcasting, entertainment, sitcom, GIS (Sistemi Informativi Geografici), sicurezza, gestione delle emergenze e aiuti umanitari (EMAid), gestione di strade, illuminazione, città e territori intelligenti.

Il lancio ufficiale di Wireless & Towers 2026 è avvenuto giovedì 9 ottobre 2025a BolognaFiere nell’ambito di Traffic, l’evento dedicato a gestione del traffico, infrastrutture, sicurezza e controlli, smart roads e smart cities, mobilità intelligente, soluzioni per il parcheggio, trasporto pubblico e collettivo. L’occasione è stata la sessione dal titolo “Le prospettive delle telecomunicazioni wireless in Italia: dalle torri legacy a quelle polifunzionali, alle Das ”.

Wireless & Towers 2026 fa parte del nuovo hub espositivo europeo “Urban Tech 2026 – The Urban Technology Show” (e-mobility, traffic, commuting, security, tlc & data, environment).

Urban Tech è il primo hub fieristico europeo sulla gestione intelligente delle città, degli agglomerati urbani, delle comunità urbane e dei territori per risolvere alcuni dei problemi che devono affrontare quotidianamente: mobilità, traffico, pendolarismo, infrastrutture, sicurezza, innovazione, digitalizzazione, comunicazioni, connettività, risorse, energia, sostenibilità e ambiente.

Urban Tech 2026 è composto da diversi saloni e conferenze internazionali quali:

Traffic 2026, gestione del traffico, infrastrutture, sicurezza e controlli, smart roads e smart cities, mobilità intelligente, soluzioni per il parcheggio, trasporto pubblico e collettivo;

gestione del traffico, infrastrutture, sicurezza e controlli, smart roads e smart cities, mobilità intelligente, soluzioni per il parcheggio, trasporto pubblico e collettivo; E-Charge 2026 , industria della ricarica EV, colonnine e stazioni di ricarica, tecnologie, infrastrutture e servizi;

, industria della ricarica EV, colonnine e stazioni di ricarica, tecnologie, infrastrutture e servizi; E-Tech Europe 2026, batterie avanzate e tecnologie innovative per la produzione e il riciclo di veicoli elettrici e ibridi, per i settori automotive, trasporti e industriale;

batterie avanzate e tecnologie innovative per la produzione e il riciclo di veicoli elettrici e ibridi, per i settori automotive, trasporti e industriale; Urban Security 2026, tecnologie, sistemi, prodotti, prodotti, soluzioni e servizi per i professionisti della security e della safety.

In contemporanea si terranno:

Asphaltica 2026 , pavimentazione e costruzione stradale, organizzata da Siteb;

, pavimentazione e costruzione stradale, organizzata da Siteb; Saie 2026, edilizia e costruzioni, organizzata da Senaf.

All’evento sono attesi circa 300 espositori e oltre 10.000 visitatori provenienti da 20 paesi. L’intenso programma congressuale prevede 70 qualificati relatori in rappresentanza di aziende, associazioni, università e istituzioni. In particolare, nell’ambito di Wireless & Towers 2026 si svolgerà la prestigiosa IWC 2026 – International Wireless Conference.

Per ulteriori informazioni: www.wireless.show