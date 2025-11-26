Dalla Campania all’Europa: Roberto Capotosti e i talenti della Domus Form alla conquista del Tour Music Fest

Articolo aggiornato il 26 Novembre 2025

Il talento cristallino e la sensibilità artistica del giovane cantautore Roberto Capotosti hanno colpito nel segno, garantendogli un posto d’onore alle finali nazionali del Tour Music Fest – The European Music Contest. La prestigiosa kermesse, che si concluderà proprio oggi nella splendida cornice della Repubblica di San Marino, vede Capotosti in prima linea grazie a una voce intensa e a testi di rara raffinatezza, capaci di emozionare giuria e pubblico.

L’asticella ora si alza ulteriormente: l’obiettivo è conquistare la finalissima europea. In palio non c’è solo la gloria, ma opportunità concrete per il futuro professionale, tra cui spicca l’ambitissima borsa di studio per la Berklee College of Music di Boston, un sogno per ogni musicista emergente.

Ma Capotosti non sarà l’unico portabandiera del talento campano. Accanto a lui, a condividere l’emozione del palco, ci sono i Mid Seven June. A legare questi artisti è una radice comune: entrambi si sono formati presso la Domus Form di Volla. Questa realtà si conferma non solo un centro culturale di eccellenza, ma una vera e propria incubatrice di talenti, motivo di orgoglio per l’intera regione Campania che vede i propri artisti proiettati su scenari internazionali.

In questi giorni, San Marino si è trasformata nella capitale assoluta della musica emergente. La rassegna, quest’anno particolarmente toccante perché dedicata alla memoria del compianto Maestro Peppe Vessicchio, ha portato sul Monte Titano un’energia straordinaria: oltre 650 artisti coinvolti e un calendario fitto con più di 50 eventi gratuiti.

Roberto Capotosti incarna perfettamente lo spirito di questa nuova generazione di artisti: preparati, appassionati e pronti a lasciare un segno indelebile sulla scena musicale europea.