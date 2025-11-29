Articolo aggiornato il 29 Novembre 2025

il nuovo volume di Carla Negrini celebra l’autunno e i cambiamenti della natura

Ultima avventura per il piccolo Orsetto Leonardo e la sua mamma nel bosco.

“L’Orsetto Leonardo il lupo e la mamma eroina” è il nuovo libro di narrativa illustrata per bambini edito dalla casa editrice campana Agenzia Pensiero Creativo.

Il libro, scritto e illustrato da Carla Negrini, è il quarto ed ultimo volume della serie dedicata al cucciolo di orso che dalla nascita e per il suo primo anno di vita esplora e conosce le bellezze e le insidie del bosco che lo ospita.

Il volume è disponibile in tutte le librerie e store digitali dal 1 dicembre ma è già in pre-order online sul sito della casa editrice https://www.agpensierocreativo.it/product-detail/productidn/3917475/lorsetto-leonardo-il-lupo-e-la-mamma-eroina

L’orsetto,assieme alla mamma orsa, scopre nuovi amici animali, nuova vegetazione e nuovi frutti tipici della stagione autunnale.

Leonardo cresce, si avventura e vuol conoscere e esplorare quanto il bosco ha da offrire e scopre che gli alberi in autunno cambiano aspetto e colore, da mangiare ci sono le castagne e i funghi e bisogna fare provviste di frutti da conservare per il letargo.

Alla vita quotidiana nel bosco si associa per il giovanissimo orsetto la voglia di fare amicizia con tanti nuovi animali mai visti prima come ghiri, marmotte, lupi e cerbiatti.

Tanti nuovi colori, suoni e profumi per il piccolo Orsetto Leonardo che ormai vuol fare le proprie esperienze nella natura autonomamente.

Corredato da semplici giochi per divertirsi coi personaggidel libro, “L’Orsetto Leonardo il lupo e la mamma eroina” è un utile e semplice libriccino per bambini dai 4 anni per scoprire tanti nomi di particolari animali del bosco, come nascono e le abitudini nel loro habitat. Ogni incontro e ogni avventura è il pretesto per approfondire e spiegare scientificamente, ma in modo semplice e simpatico, degli aspetti della natura magari poco conosciuti dai piccoli lettori.

Focus particolare è sulla musica: la musica accompagna anche questo quarto ed ultimo episodio della serie d’avventure coinvolgendo Leonardo in una particolare amicizia con uno degli altri animali protagonisti.

Una lettura agile, frutto di un linguaggio semplice adatto ai bambini anche alle prime letture, con qualche piccolo twist didattico.

Bellissime e super colorate le illustrazioni che, Carla Negrini, anche autrice dei testi, ha creato e che ben si sposano alla storia e ai dialoghi.