AVERSA, apre il Ristorante Armonì: la tradizione partenopea incontra lo stile contemporaneo con lo chef Mariano Armonia

Articolo aggiornato il 1 Dicembre 2025

Aversa accoglie una nuova destinazione del gusto: apre in Via Armando Diaz 109 il Ristorante Armonì, seconda sede firmata dallo chef Mariano Armonia, già punto di riferimento a Pozzuoli per una cucina che intreccia memoria e creatività. Un indirizzo pensato per raccontare, in una città dal patrimonio gastronomico pulsante, l’identità più autentica della tradizione campana in chiave contemporanea. La sala, elegante e accogliente, può ospitare 45 coperti.

«Aversa è una città viva, curiosa, con un legame fortissimo con la cucina di territorio – racconta lo chef Mariano Armonia – Qui ho sentito lo stesso fermento che respiro ogni giorno a Pozzuoli: un crocevia di idee, di storie, di sapori. Essere tra Napoli e Caserta significa stare nel mezzo di due anime culinarie ricchissime. Aprire la mia seconda sede qui è un modo per costruire un ponte tra queste culture, portando la nostra cucina dove sento che c’è fame di qualità e autenticità. Ed è anche il primo tassello di un percorso che vuole portare Armonì in nuove città italiane, mantenendo sempre intatte identità, gusto e tradizione».

Il menù della nuova sede è lo stesso che ha reso celebre Armonì a Pozzuoli, frutto del lavoro congiunto tra Mariano Armonia e lo chef stellato Peppe Guida. Una carta che celebra l’equilibrio tra mare e terra, passato e innovazione, comfort e tecnica.

Tra gli antipasti ritornano i piatti simbolo della “cucina della memoria”, come il Carpaccio di manzo tiepido ai profumi della cucina di mammà, il Gateau ai porcini con provola di Agerola, e lo scenografico Spiedino di polpo con friarielli e ketchup di papaccella, sintesi perfetta tra identità campana e slancio creativo.

I primi piatti raccontano il mare e la tradizione: la celebre Pasta mista aMMare, un mosaico di pesce azzurro, polpo, totani e crostacei, e la Lardiata gialla, interpretazione contemporanea di un classico con pomodorini gialli, ’nduja e cicoli croccanti. Spazio anche ai grandi piatti di casa, come la Genovese di Montoro e i Manfredi al ragù di mammà.

Ad Aversa, inoltre, arriva una novità esclusiva: lo Scarpariello tipico aversano, realizzato con mezzanelli, pomodorino, un cucchiaio di ragù, mantecato con parmigiano, pecorino romano e abbondante basilico: un omaggio al territorio e alle sue radici più sincere.

Nei secondi continua il viaggio tra ricordo e contemporaneità con il Maialino in porchetta con papaccelle e il Filetto di ombrina con salsa all’acqua pazza. La chiusura è affidata ai dolci firmati Armonì, come Mia Pastiera e la Caprese, iconiche nella forma, moderne nel gusto.

Questa nuova apertura si inserisce in un più ampio progetto di espansione del brand Armonì su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di portare la filosofia culinaria dello chef Armonia fuori dai confini flegrei e renderla un punto di riferimento della cucina campana contemporanea in Italia.