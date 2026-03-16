Trascorrere la Pasquetta immersi nella natura, tra trekking, sostenibilità e panorami spettacolari sul Golfo di Napoli.

Anche quest’anno torna uno degli appuntamenti più attesi del Lunedì in Albis sul Vesuvio: l’eco-escursione di Pasquetta, un’esperienza all’aria aperta adatta a tutti.

Lunedì 6 aprile 2026 si rinnova infatti la tradizione della passeggiata sul Vesuvio organizzata dall’associazione di promozione sociale Vesuvio Natura da Esplorare insieme all’associazione culturale Econote.

L’iniziativa propone un’esperienza di trekking sostenibile nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio, lungo uno dei sentieri più suggestivi dell’area protetta.

Pasquetta sul Vesuvio: trekking nella natura

La Pasquetta 2026 sarà l’occasione per trascorrere una giornata immersi nel verde con un’eco-escursione nella Riserva Forestale Alto Tirone, uno degli ambienti naturalistici più affascinanti del Parco.

L’escursione sarà accompagnata da guide naturalistiche ed escursionistiche esperte, pronte a raccontare curiosità su flora, fauna e geologia del vulcano.

Il percorso è semplice e adatto a tutti, perfetto anche per famiglie con bambini a partire dagli 8 anni.

Orari dell’eco-escursione di Pasquetta 2026

Sono previste due partenze:

Mattino

partenza ore 10:00

rientro previsto ore 13:00

Pomeriggio

partenza ore 15:00

rientro previsto ore 18:00

I posti sono limitati e la partecipazione è possibile solo con prenotazione obbligatoria tramite il sito ufficiale di Vesuvio Natura da Esplorare a questo link: www.vesuvionatura.it/pasquetta-sul-vesuvio

Dopo la registrazione verrà inviata una mail di conferma con tutti i dettagli per partecipare.

Quote di partecipazione

20 euro adulti

adulti 10 euro bambini e ragazzi fino ai 16 anni

La quota include:

parcheggio

accesso alla sede operativa dell’associazione

servizi (bagno, shop e piccolo museo mineralogico)

Il sentiero: Riserva Forestale Alto Tirone (Sentiero 4)

L’escursione si svolgerà lungo il Sentiero n.4 della Riserva Forestale Alto Tirone, uno dei percorsi più affascinanti del Monte Vesuvio.

Caratteristiche del percorso

difficoltà: facile

età consigliata: dagli 8 anni

lunghezza: 4 km andata e ritorno

dislivello: 80 metri

quota massima: 625 m s.l.m.

durata: circa 3 ore

Il sentiero attraversa il celebre Piano delle Ginestre e si sviluppa su uno stradello prevalentemente pianeggiante, circondato da muretti a secco e vegetazione mediterranea.

Durante la passeggiata il paesaggio cambia continuamente: si alternano tratti ombreggiati nel bosco e aperture panoramiche con vista sul Gran Cono del Vesuvio.

Tra lava, biodiversità e panorami sul Golfo di Napoli

Lungo il percorso si incontrano affascinanti formazioni vulcaniche, tra cui:

tunnel lavici

lave a corda

tre colate laviche dell’eruzione del 1944

Queste antiche lave sono oggi colonizzate da specie pioniere come il lichene del Vesuvio (Stereocaulon vesuvianum), simbolo della resilienza della natura.

La meta finale dell’escursione è uno spettacolare piazzale panoramico affacciato sul Golfo di Napoli, con vista che arriva fino all’Isola di Capri.

Durante l’escursione sarà possibile:

passeggiare nella natura

osservare flora e fauna

scattare fotografie

fare domande alle guide

scoprire la geologia del Vesuvio

rilassarsi ammirando il panorama

Per tutelare l’ambiente del Parco non è consentito accendere fuochi o braci, abbandonare rifiuti, disturbare flora e fauna, utilizzare mezzi rumorosi o allontanarsi dalla guida.

Le associazioni organizzatrici

Vesuvio Natura da Esplorare

Vesuvio Natura da Esplorare è un’associazione di promozione sociale nata nel 2013 che organizza escursioni guidate sui sentieri del Vesuvio durante tutto l’anno. Il progetto nasce dall’impegno di naturalisti, biologi e geologi con l’obiettivo di promuovere conoscenza, rispetto e tutela della natura.

Econote

Econote è un magazine e associazione culturale green che da oltre 18 anni racconta storie da un mondo più sostenibile, promuovendo eventi, cultura ambientale e turismo responsabile.