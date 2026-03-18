In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, il 2 aprile 2026, il Parco Archeologico di Ercolano rinnova il suo impegno per rendere il patrimonio culturale un luogo realmente aperto a tutti, con una giornata speciale dedicata alla partecipazione dei ragazzi con disturbi del neurosviluppo, in particolare autismo.



L’iniziativa rientra nel progetto di accessibilità e inclusione “Cultura senza barriere”, realizzato in collaborazione con l’associazione #micolorodiblu Onlus e Coopculture.

Visite guidate inclusive

Dalle 9:00 alle 13:00, saranno disponibili visite inclusive articolate in quattro turni orari (massimo 25 partecipanti per gruppo).

La visita ha una durata di circa un’ora e mezza e prevede un percorso guidato pensato per favorire la comprensione, la serenità e il coinvolgimento dei partecipanti.

Le attività sono gratuite con il biglietto ordinario d’ingresso al sito (incluse riduzioni e gratuità previste dalla normativa).

La partecipazione è su prenotazione tramite:

https://www.coopculture.it/it/prodotti/cultura-senza-barriere/

oppure via e-mail a edu@coopculture.it.

L’iniziativa è rivolta a scuole primarie e secondarie di I grado, famiglie con bambini e a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza culturale inclusiva e innovativa. Si consiglia abbigliamento comodo.

“Avventura a Ercolano”: tecnologia al servizio dell’inclusione

Durante la giornata, i partecipanti potranno utilizzare la guida digitale interattiva “Avventura a Ercolano”, progettata da esperti in ambito educativo e neurodiversità per favorire l’esperienza dei bambini e dei ragazzi con autismo o altre difficoltà cognitive.

L’app è disponibile:

su tablet messi a disposizione dal Parco , oppure

, oppure scaricabile gratuitamente sul proprio iPad Apple al link:

https://ercolano.cultura.gov.it/accessibilita/

Grazie alla realtà aumentata e ai beacon interattivi, i visitatori potranno sperimentare attività coinvolgenti come:

• ricomporre mosaici antichi,

• provare il lancio del giavellotto nella Palestra,

• raccogliere monete sulla terrazza di Balbo,

• restaurare virtualmente reperti archeologici,

e altre esperienze immersive.

Il personale specializzato accompagnerà i gruppi, garantendo un ambiente accogliente, partecipativo e privo di barriere sensoriali e cognitive.

Un impegno continuo per l’accessibilità

Con l’appuntamento del 2 aprile, il Parco Archeologico di Ercolano conferma la propria vocazione a essere un luogo inclusivo, dove la tecnologia diventa strumento di conoscenza, divertimento e condivisione.

“Cultura senza barriere” rappresenta un percorso di crescita continua, volto a rendere il patrimonio culturale uno spazio accogliente per tutti.