Accadueo 2026 a Bari si inserisce in questo scenario come occasione di incontro e aggiornamento per la filiera, con un focus particolare sui temi della gestione idrica e sulle esigenze dei territori del Centro-Sud.

In questo contesto, il confronto tra utility, gestori, istituzioni e fornitori di tecnologie resta centrale per affrontare i nodi della risorsa idrica, dell’efficienza delle reti e dell’innovazione nel servizio.

L’Italia si conferma il Paese Ue che preleva più acqua dolce per uso potabile e, in valori pro capite, è seconda solo all’Irlanda. Allo stesso tempo, il sistema idrico continua a confrontarsi con criticità rilevanti:

Dai dati emergono forti differenze territoriali nella disponibilità della risorsa, nell’erogazione del servizio e nella pressione sul sistema idrico.

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, Istat ha pubblicato il focus sulle statistiche idriche 2023-2025, offrendo un quadro integrato del rapporto tra territorio, popolazione e attività economiche.

Statistiche Istat sull’acqua 2023-2025: il divario del Mezzogiorno e le risposte della filiera ad Accadueo Bari

Antonio Benforte

Vice-presidente dell'associazione culturale, scrive su Econote.it dal 2008. Giornalista e social media manager, crede nelle potenzialità della rete e in un mondo migliore, e nel suo piccolo si impegna ogni giorno per renderlo tale.