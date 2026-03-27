DRONITALY 2026 SUPERA I 2.300 VISITATORI, RIFERIMENTO PER I DRONI CIVILI PROFESSIONALI IN ITALIA

Presenti 62 marchi, 1.200 mq espositivi, 24 convegni ed eventi e 166 relatori all’unica manifestazione internazionale italiana dedicata al mondo dei droni civili: un mercato da 168 milioni cresciuto del 5%

L’XI edizione di Dronitaly, la manifestazione internazionale di riferimento in Italia per i droni civili a uso professionale, promossa da BolognaFiere Water&Energy e organizzata da Mirumir, si è chiusa con 2.376 presenze, a conferma di un mercato sempre più dinamico e di un’attenzione sempre maggiore verso le applicazioni professionali dei droni.

I numeri della manifestazione di Bologna: 62 marchi presenti, 1.200 metri quadrati espositivi, 24 convegni ed eventi e 166 relatori hanno animato una tre giorni che ha messo al centro i principali trend di sviluppo del settore, dalle ispezioni infrastrutturali alla sicurezza sul lavoro, dal monitoraggio ambientale alla manutenzione industriale ed energetica, fino alla gestione dei dati e alle applicazioni più avanzate per la Pubblica Amministrazione e i servizi ad alta complessità. Attività e ambiti applicativi identificati grazie al lavoro congiunto del comitato tecnico scientifico di Dronitaly presieduto da Nicola Nizzoli (Presidente, Assorpas) di cui fanno parte Andrea Berton (Responsabile Unità Operativa REMOTE CNR) Serena Geraldini (ISPRA, Coordinatrice gruppo di lavoro droni SNPA), Giuseppe Masanotti (Ingegnere, esperto di progettazione strutturale e sicurezza), Umberto Morra di Cella (Responsabile Nucleo SAPR ARPA Valle d’Aosta) e Paola Olivares (Direttore Osservatorio Droni, Politecnico di Milano).

“L’edizione 2026 segna un passaggio importante per il futuro di Dronitaly – dichiara Paolo Angelini, Amministratore Delegato di BolognaFiere Water&Energy – perché rafforza il suo ruolo di hub di riferimento per un settore in piena evoluzione. La nostra visione è far crescere sempre di più Dronitaly come piattaforma capace di mettere in connessione imprese, istituzioni, ricerca e utilizzatori finali, valorizzando partnership strategiche che possono accelerare innovazione, applicazioni industriali e sviluppo del mercato. È da questa capacità di creare relazioni, competenze e occasioni concrete di business che passa la crescita dell’ecosistema dei droni in Italia”.

Benedetta Fiorini – Membro CdA ENAC e Madrina Dronitaly 2026, ha aggiunto: “Ringraziamo BFWE e Assorpas, il cui presidente Nicola Nizzoli è da sempre membro del Comitato Scientifico, per averci invitato a Dronitaly. Quest’anno per la prima volta ENAC è stata presente alla fiera con uno stand. I numerosi incontri avuti nelle tre giornate di evento hanno fatto di Dronitaly il luogo privilegiato di incontro e dialogo tra Istituzioni, Imprese e tutto il mondo della filiera di questo settore così strategico”.

“Dronitaly ha rappresentato per GALEELEO molto più di una prima partecipazione: è stata un’esperienza che ci ha restituito entusiasmo, conferme e un senso forte di direzione. Abbiamo trovato un ecosistema in cui visione, responsabilità e innovazione si intrecciano, creando un terreno fertile per lo sviluppo di servizi avanzati di Drone as a Service e per l’evoluzione delle operazioni BVLOS. Essere Gold Sponsor in un contesto così dinamico è stato per noi motivo di orgoglio e una spinta a contribuire con ancora più energia alla crescita dell’aviation unmanned”, afferma Marco Illarietti, CEO di GALEELEO (gold sponsor).

“Le peculiarità morfologiche del tracciato dell’A22 – spiega Carlo Costa, Direttore Tecnico Generale di Autostrada del Brennero (platinum sponsor) – richiedono soluzioni innovative nel campo del monitoraggio e della manutenzione per minimizzare i disagi all’utenza. Oggi Autobrennero dispone di una flotta di droni di ultimissima generazione e può contare su 54 collaboratori dotati dei titoli di pilota drone nelle tre categorie Open A1 – A3, Open A2 e Specific. Questo ci consente di essere ancora più performanti e utilizzare gli UAS anche per l’implementazione di campagne diagnostiche mirate e per i rilievi topografici”.

Il risultato di Dronitaly si inserisce in un contesto di mercato che resta dinamico e in crescita. Secondo l’Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata del Politecnico di Milano, il mercato italiano dei droni ha raggiunto nel 2025 il valore di 168 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente. Lo stesso Osservatorio segnala che il 95% del mercato è oggi generato dalle Aerial Operations (operazioni professionali svolte con droni), mentre il numero delle imprese del comparto è tornato a salire, arrivando a 675 aziende, dopo cinque anni di contrazione. Per la prima volta nel 2026, inoltre, diversi incontri realizzati durante la manifestazione sono stati riconosciuti come attività formativa accreditata per i dipendenti della Pubblica Amministrazione come previsto dalla Direttiva del Ministero della P.A. “Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti”.

La XII edizione di Dronitaly si svolgerà al Bologna Congress Centre dal 24 al 26 marzo 2027.

L’edizione 2026 di Dronitaly è svolta con il supporto di RINA, con Autostrada del Brennero nel ruolo di Platinum Sponsor e GALEELEO come Gold Sponsor.

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BFWE è una joint venture fondata nel 2021 da BolognaFiere e Mirumir con lo scopo di sviluppare un progetto imprenditoriale che contribuisca alla conoscenza e alla condivisione delle tematiche connesse al valore economico e sociale dell’acqua e del mondo dei droni, con focus sulle relative nuove applicazioni tecnologiche (https://www.bfwe.it). Rientrano nel portafoglio di BFWE le manifestazioni internazionali ACCADUEO dedicata alla filiera del settore idrico e DRONITALY, evento dedicato al settore dei droni per uso professionale civile.