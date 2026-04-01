Esce oggi IL CIELO È NERO LA TERRA BLU di Rossella Sorbara, romanzo Secondo classificato “Premio Nazionale di Narrativa” Neo Edizioni – 2025

Un romanzo intimo e intenso. Una storia che parla di violenza, d’amore, di libertà, e di quanto sia immensa e spaventosa la vita, soprattutto se sei un’adolescente costretta in un paese che ti opprime e vivi un rapporto tormentato con tua madre.

Se devi piangere ‒ ed è una cosa che può capitare a tutti, anche a una come Nico ‒ allora meglio farlo nei cessi, che lì non ti vede nessuno. E se c’è una cosa che fa piangere Nico è quella lì, la donna con cui vive e che dice di essere sua madre. Ma qualcosa non torna, perché quella lì prima le voleva bene e dopo, all’improvviso, ha iniziato a trattarla male. Quando poi in paese arriva il circo, con loro c’è una donna. Nico non ha dubbi, è lei la sua vera madre, l’hanno rapita e sostituita, e ora vuole scappare con lei, conoscere la verità. La verità sui suoi tredici anni, sui suoi amici, sul posto in cui vive. Certo, c’è Cosimo, il suo migliore amico, per lui si taglierebbe un braccio, e c’è Angelina, la sorella di Cosimo, che studia filosofia nella grande Torino e canta Leonard Cohen e i Velvet Underground, ma come convincerli che la donna tra le roulotte del circo è la sua vera madre? “Il mondo, mi pareva, era tutto sottosopra quella sera”

Rossella Sorbara si è laureata in filosofia teoretica con un tesi su Wittgenstein. Vive a Torino, ha due figli, una bici e un giradischi. Ha fatto per anni i lavori più disparati, barista, cameriera, ha lavorato in un circo e ha fatto spettacoli di teatro di strada. Ha continuato a lavorare, soprattutto di notte, mettendo musica nei locali, cosa che continua a fare ancora adesso. Da qualche anno insegna Storia e Filosofia in un Liceo. Dorme poco. Si è tatuata i personaggi de Il Maestro e Margherita sulla gamba destra. Questo è il suo primo libro.