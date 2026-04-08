Amo la mia bici di Simon Mole

In uscita per Edizioni Clichy il 22 aprile un albo illustrato che cattura la magia del primo successo di un bambino e l’emozione di superare le proprie paure, accendendo il coraggio e la curiosità.

Papà dice: «Con i piedi spingi i pedali, i pedali muovono la catena, e la catena fa girare le ruote in tondo, ancora e ancora, come un girotondo». Io spingo forte… e il divertimento comincia!

Una storia tenera e piena di energia che accompagna una bambina nella magia della sua prima pedalata. Con il papà accanto, pronto a sostenerla, scoprirà la lezione più importante di tutte: cadere fa parte del gioco… l’importante è rialzarsi e ripartire!

Tra cadute, risate e piccoli trionfi, la piccola protagonista scopre che il coraggio, la perseveranza e la gioia di osare sono le vere vittorie. Un racconto delicato e coinvolgente, che celebra la crescita, la fiducia in sé stessi e la meraviglia delle prime conquiste.